Папа: за заступництвом Марії випрошуймо дар миру для стражденної України

Останнім прилюдним закликом, з яким Папа Франциск звернувся під час заключної події своєї 46-ї Апостольської подорожі, був заклик до молитви за мир, вказуючи на ті частини світу, які поранені війнами, двічі згадавши про Україну. Папа також оголосив, що відкриє беатифікаційний процес короля Бодуена.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Свята Меса, яку Папа Франциск у неділю, 29 вересня 2024 р., очолив на стадіоні імені Короля Бодуена в Брюсселі була останнім велелюдним заходом його 46-ї Апостольської подорожі, що привела його до Люксембургу та до Бельгії. Тож перед тим, як закінчити Євхаристійне богослужіння проказуванням молитви «Ангел Господній» та своїм благословенням, Святіший Отець звернувся з кількома вдячними та прощальними словами, складаючи подяку місцевому архипастиреві, присутнім монархам Бельгії та Люксембургу, поширюючи своє «дякую» на «всіх, хто в різний спосіб долучився до організації цього візиту; особливо на людей похилого віку та хворих, які жертвували свої молитви».

Далі Наступник святого Петра згадав про те, що цього дня Церква відзначає Всесвітній день мігранта і біженця, тема якого «Бог іде зі своїм народом». «З цієї країни, Бельгії, яка була і залишається метою для багатьох мігрантів, я поновлюю свій заклик до Європи та міжнародної спільноти розглядати явище міграції як можливість зростати разом у братерстві, і заохочую всіх бачити в кожному браті і сестрі мігрантах обличчя Ісуса, Який став гостем і паломником серед нас», – сказав він.

Папа також скерував думку на Близький Схід, зазначаючи, що із занепокоєнням слідкує за розширенням та інтенсифікацією конфлікту в Лівані, від чого страждає населення, адже «надто багато людей гинуть день за днем». «Ми молимося за жертв, за їхні сім'ї, ми молимося за мир. Я закликаю всі сторони негайно припинити вогонь в Лівані, в Газі, в решті Палестини, в Ізраїлі. Нехай будуть звільнені заручники і нехай буде надано доступ для гуманітарної допомоги. Не забуваймо про стражденну Україну», – закликав Святіший Отець.

Складаючи подяку також тим паломникам, які прибули із сусідніх країн, щоб розділити цей день, Наступник святого Петра повідомив, що повернувшись до Риму, він започаткує беатифікаційний процес короля Бодуена. Він побажав, щоб приклад цього монарха, мужа віри, просвічував правителів, а тоді звернувся до бельгійських єпископів з проханням підтримувати цей процес.

«Тепер ми звернемося до Діви Марії, промовляючи разом молитву “Ангел Господній”. Ця молитва, дуже популярна в минулих поколіннях, заслуговує на те, щоб її наново відкривали: вона є підсумком християнського таїнства, яке Церква вчить нас поміщати серед наших щоденних занять. Я пропоную її вам, особливо молоді, і ввіряю всіх вас нашій Пресвятій Матері, яка представлена тут, біля вівтаря, як Престол Премудрості. Так, нам потрібна євангельська мудрість! Просімо її часто у Святого Духа», – сказав Папа, а на завершення додав:

«І за заступництвом Пресвятої Марії випрошуймо у Бога дар миру для стражденної України, для Палестини та Ізраїлю, для Судану, М'янми та всіх поранених війною земель».