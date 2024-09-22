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ПАПА

Папа: справжня могутність не в пануванні сильніших, а в піклуванні про слабших

Ми всі живемо, бо нас колись прийняли, але ми з легкістю про це забуваємо. Про це роздумував Папа Франциск під час недільної зустрічі з паломниками, зазначивши, що піклування про слабших допомагає нам не забувати, в чому полягає справжня влада.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Марко на сторінках своєї Євангелії розповідає про те, як одного разу Ісус говорив учням про те, що станеться наприкінці Його життя: «Син Людський буде виданий у руки людей, і вб’ють Його, і, будучи вбитий, Він через три дні воскресне». Однак учні тим часом міркували про щось зовсім інше, й коли Учитель запитав, про що вони сперечаються, вони промовчали. Коментуючи цей євангельський уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 вересня 2024 р., Папа Франциск заохотив слухачів звернути увагу на це мовчання, адже вони не відповіли, «бо сперечалися про те, хто з них більший».

«Який же контраст зі словами Господа! У той час, як Ісус відкривав їм сенс свого життя, вони говорили про владу. І ось тепер сором закриває їхні вуста, як раніше гордість закрила їхні серця», – сказав Святіший Отець, додаючи, що Христос відкрито відповідає на те, про що вони шепотіли: «Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній».

Ми живемо, бо були прийняті

За словами Наступника святого Петра, цими словами Ісус оновлює наш спосіб життя. Він вчить нас, що «справжня влада полягає не в пануванні найсильніших, а в піклуванні про найслабших». Заопікуватися слабкими – це робить нас великими. Саме тому Христос поставив посеред учнів дитину, мовивши: «Якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім’я, той мене приймає, а хто мене приймає». Дитина, як пояснив Папа, «не має влади, лише потреби». Й коли ми піклуємося про людину, то розпізнаємо, «що людина завжди потребуюча життя».

«Ми, всі ми, живемо тому, що нас прийняли, але влада робить так, що ми забуваємо про цю істину: ти живий, бо тебе прийняли! Й тоді ми стаємо володарями, а не служителями, а першими від цього страждають найостанніші: найменші, слабкі, вбогі», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що «багато людей страждають і вмирають через змагання за владу». Йдеться про життя, які світ відкидає, подібно до того, як відкинув Ісуса, Який, «коли був виданий у руки людям, знайшов не обійми, а хрест». Однак, як підсумував Папа, «Євангеліє залишається живим словом і повним надії: Той, кого відкинули, воскрес, Він – Господь!». «Молімося разом до Пресвятої Марії, щоб бути як Вона вільними від марнославства та готовими до служіння», – запросив він, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

22 вересня 2024, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.