Папа: справжня могутність не в пануванні сильніших, а в піклуванні про слабших

Ми всі живемо, бо нас колись прийняли, але ми з легкістю про це забуваємо. Про це роздумував Папа Франциск під час недільної зустрічі з паломниками, зазначивши, що піклування про слабших допомагає нам не забувати, в чому полягає справжня влада.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Марко на сторінках своєї Євангелії розповідає про те, як одного разу Ісус говорив учням про те, що станеться наприкінці Його життя: «Син Людський буде виданий у руки людей, і вб’ють Його, і, будучи вбитий, Він через три дні воскресне». Однак учні тим часом міркували про щось зовсім інше, й коли Учитель запитав, про що вони сперечаються, вони промовчали. Коментуючи цей євангельський уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 вересня 2024 р., Папа Франциск заохотив слухачів звернути увагу на це мовчання, адже вони не відповіли, «бо сперечалися про те, хто з них більший».

«Який же контраст зі словами Господа! У той час, як Ісус відкривав їм сенс свого життя, вони говорили про владу. І ось тепер сором закриває їхні вуста, як раніше гордість закрила їхні серця», – сказав Святіший Отець, додаючи, що Христос відкрито відповідає на те, про що вони шепотіли: «Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній».

Ми живемо, бо були прийняті

За словами Наступника святого Петра, цими словами Ісус оновлює наш спосіб життя. Він вчить нас, що «справжня влада полягає не в пануванні найсильніших, а в піклуванні про найслабших». Заопікуватися слабкими – це робить нас великими. Саме тому Христос поставив посеред учнів дитину, мовивши: «Якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім’я, той мене приймає, а хто мене приймає». Дитина, як пояснив Папа, «не має влади, лише потреби». Й коли ми піклуємося про людину, то розпізнаємо, «що людина завжди потребуюча життя».

«Ми, всі ми, живемо тому, що нас прийняли, але влада робить так, що ми забуваємо про цю істину: ти живий, бо тебе прийняли! Й тоді ми стаємо володарями, а не служителями, а першими від цього страждають найостанніші: найменші, слабкі, вбогі», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що «багато людей страждають і вмирають через змагання за владу». Йдеться про життя, які світ відкидає, подібно до того, як відкинув Ісуса, Який, «коли був виданий у руки людям, знайшов не обійми, а хрест». Однак, як підсумував Папа, «Євангеліє залишається живим словом і повним надії: Той, кого відкинули, воскрес, Він – Господь!». «Молімося разом до Пресвятої Марії, щоб бути як Вона вільними від марнославства та готовими до служіння», – запросив він, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».