Папа: щоб пізнати Ісуса, дозволити, щоб зустріч з Ним перемінила життя

Зустрічаючись з паломниками у неділю після свята Воздвиження чесного хреста, Папа Франциск заохотив замислитися про те, що означає по-справжньому пізнавати Ісуса.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

На сторінках Євангелії від святого Марка читаємо про те, як Ісус запитував учнів про те, що кажуть про Нього люди і що вони думають про Нього. Петро від імені всіх відповів: «Ти – Христос», тобто, Месія. Але коли Учитель почав говорити про майбутні страсті та про свою смерть, той же Петро почав заперечувати й отримав сувору догану: «Відійди позад мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське!». Як зазначив Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 14 вересня 2024 р., розглядаючи цю Петрову поведінку, ми можемо поставити собі запитання: що означає насправді пізнати Ісуса?

Змінити спосіб мислення

Промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані до прочан, які зібралися на площі Святого Петра, Святіший Отець зауважив, що з одного боку, Петро відповів досконало, сказавши Ісусові, що Він – Христос. «Однак за цими правильними словами досі залишається спосіб мислення “по-людськи”, менталітет, який уявляє собі сильного і переможного Месію, що не може страждати і померти», – пояснив Єпископ Риму, зазначивши, що Петрові слова є «правильними», але ще «не змінився його спосіб думання». Він ще повинен змінити ментальність, повинен навернутися.

«Це важливе послання також і для нас. Справді, ми теж дещо навчилися про Бога, знаємо доктрину, правильно проказуємо молитви і, можливо, на запитання: “Ким для тебе є Ісус?”, відповімо добре, за допомогою якогось формулювання, яке вивчили з катехизму. Але чи ми впевнені, що це означає, що ми по-справжньому знаємо Ісуса?» – запитував Папа, наголосивши на тому, що для того, щоб пізнати Ісуса, «не вистачить знати щось про Нього», але потрібно «слідувати за Ним», дозволити на те, «щоб нас торкнулося та змінило Його Євангеліє».

Стосунки, які перемінюють життя

За словами Наступника святого Петра, йдеться про те, щоб будувати з Ісусом стосунки, пережити зустріч, «яка перемінює життя», змінює спосіб мислення та стосунків. «Усе змінюється, якщо ти по-справжньому пізнав Ісуса!» – наголосив Папа, цитуючи слова протестантського богослова Дітріха Бонгеффера, жертви нацизму, який стверджував, що йому не дає спокою проблема «знати, чим для нас сьогодні так насправді є християнство, як також ким є Христос». На жаль, за словами Святішого Отця, «чимало людей вже більше не ставлять собі таке запитання», залишаються спокійними також і далеко від Бога. Тому потрібно запитувати себе, чи дозволяємо потривожити себе, запитуючи, ким є Ісус для мене, яке місце займає в моєму житті. «Нехай же нам допоможе відповісти на це запитання наша мати Марія, Яка добре знала Ісуса», – побажав він.