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2024.09.01 Angelus 2024.09.01 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: ритуалізм не сприяє зростанню, ми створені для справжньої чистоти

Про те, в чому полягає справжня чистота серця перед Богом, яка вимагає співпраці з Його очищувальною благодаттю, роздумував Папа Франциск у своїй недільній катехизі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Аргумент обрядової чистоти був дуже близьким для Ісусових сучасників. Його пов’язували в основному зі зберіганням обрадів і правил поведінки, щоб запобігти контактові з речами або особами, які вважалися «нечистими», а якщо це трапилося, то потрібне було очищення. Про це нагадав Папа Франциск на початку своєї катехизи, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 вересня 2024 року, коментуючи уривок з Євангелії від Марка, в якому Ісус говорить про чисте і нечисте.

Ритуалізм, що веде до закам’яніння

Як розповідає євангелист, фарисеї та книжники стали дорікати Ісусові за те, що Він дозволяв своїм учням їсти «нечистими», тобто, «невмитими руками». Відповідаючи їм, Спаситель заохотив замислитися над справжнім значенням «чистоти», яка, за Його словами, «не пов’язана зі зовнішніми ритуалами», але з «внутрішніми настановами». «Тому, щоб бути чистим, немає потреби багаторазово омивати руки, якщо після цього людина плекає в серці злі почуття, такі як жадібність, заздрість і гордість, або злі наміри, такі як обман, крадіжка, зрада і наклеп», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що в такому випадку йдеться лише про ритуалізм, «який не допомагає зростати в доброму», а може привести до «легковаження, а навіть і виправдання», поведінки, яка суперечить любові, і закриває серце.

За словами Папи, це проявляється у нашому житті. Не можна, наприклад, виходити зі Святої Меси й уже на церковних сходах зупинятися, щоби пліткувати. Або ж вдавати побожних на молитві, а вдома з холодністю та відчуженням ставитися до родичів, занедбувати похилих віком батьків, які потребують допомоги. Або ж бути, на перший погляд, «дуже правильними з усіма», а навіть трохи займатися волонтерством, але всередині «плекати ненависть до інших, зневажати вбогих або бути нечесним на роботі».

Покликані до справжньої чистоти

«Так чинячи, людина зводить свої стосунки з Богом до зовнішніх жестів, а всередині залишається непроникною для очищувальної дії Його благодаті, затримуючись у думках, посланнях і поведінці, позбавлених любові», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що ми створені не для цього, а для «чистоти, для ніжності, для любові». «Нехай же Марія, Пречиста Мати, допоможе нам перетворити наше життя через отримувану й практиковану любов у приємний Богові культ», – побажав він.

01 вересня 2024, 12:17

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.