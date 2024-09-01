Папа: ритуалізм не сприяє зростанню, ми створені для справжньої чистоти

Про те, в чому полягає справжня чистота серця перед Богом, яка вимагає співпраці з Його очищувальною благодаттю, роздумував Папа Франциск у своїй недільній катехизі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Аргумент обрядової чистоти був дуже близьким для Ісусових сучасників. Його пов’язували в основному зі зберіганням обрадів і правил поведінки, щоб запобігти контактові з речами або особами, які вважалися «нечистими», а якщо це трапилося, то потрібне було очищення. Про це нагадав Папа Франциск на початку своєї катехизи, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 вересня 2024 року, коментуючи уривок з Євангелії від Марка, в якому Ісус говорить про чисте і нечисте.

Ритуалізм, що веде до закам’яніння

Як розповідає євангелист, фарисеї та книжники стали дорікати Ісусові за те, що Він дозволяв своїм учням їсти «нечистими», тобто, «невмитими руками». Відповідаючи їм, Спаситель заохотив замислитися над справжнім значенням «чистоти», яка, за Його словами, «не пов’язана зі зовнішніми ритуалами», але з «внутрішніми настановами». «Тому, щоб бути чистим, немає потреби багаторазово омивати руки, якщо після цього людина плекає в серці злі почуття, такі як жадібність, заздрість і гордість, або злі наміри, такі як обман, крадіжка, зрада і наклеп», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що в такому випадку йдеться лише про ритуалізм, «який не допомагає зростати в доброму», а може привести до «легковаження, а навіть і виправдання», поведінки, яка суперечить любові, і закриває серце.

За словами Папи, це проявляється у нашому житті. Не можна, наприклад, виходити зі Святої Меси й уже на церковних сходах зупинятися, щоби пліткувати. Або ж вдавати побожних на молитві, а вдома з холодністю та відчуженням ставитися до родичів, занедбувати похилих віком батьків, які потребують допомоги. Або ж бути, на перший погляд, «дуже правильними з усіма», а навіть трохи займатися волонтерством, але всередині «плекати ненависть до інших, зневажати вбогих або бути нечесним на роботі».

Покликані до справжньої чистоти

«Так чинячи, людина зводить свої стосунки з Богом до зовнішніх жестів, а всередині залишається непроникною для очищувальної дії Його благодаті, затримуючись у думках, посланнях і поведінці, позбавлених любові», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що ми створені не для цього, а для «чистоти, для ніжності, для любові». «Нехай же Марія, Пречиста Мати, допоможе нам перетворити наше життя через отримувану й практиковану любов у приємний Богові культ», – побажав він.