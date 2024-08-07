Папа: єднайтеся зі мною в молитві за стражденну Україну

Наприкінці середової зустрічі з паломниками Папа Франциск повторив свій заклик не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході, а також звернувся з проханням молитися за інші народи, що страждають від війни. Він також закликав об’єднувати зусилля для усунення дискримінації в Пакистані та Афганістані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Відновивши після липневої перерви проведення загальних аудієнцій, Папа Франциск також залишився вірним своїй увазі до страждань, яких народам світу завдає війна. Завершуючи зустріч з прочанами, яка в середу, 7 серпня 2024 р., відбувалася в залі Павла VI у Ватикані, перед тим, як привітати італомовних прочан, він звернувся із закликами, розпочавши від Святої Землі.

«Я з великим занепокоєнням і надалі стежу за ситуацією на Близькому Сході. Повторюю свій заклик до всіх залучених сторін не допустити розширення конфлікту і негайно припинити вогонь на всіх фронтах, починаючи з Гази, де гуманітарна ситуація дуже складна і нестерпна. Молюся, щоб щире шукання миру погасило ворожнечу, щоб любов перемогла ненависть, а помста була роззброєна прощенням», – сказав Святіший Отець, повторюючи заклик, який прозвучав минулої неділі після молитви «Ангел Господній», а тоді додав:

«Прошу вас долучитися до моїх молитов також за стражденну Україну, М'янму, Судан: нехай же ці виснажені війною народи зможуть якнайшвидше віднайти такий жаданий мир».

Врешті, Папа також закликав «поєднувати зусилля та молитви» за те, щоб «були усунені етнічні дискримінації в регіонах Пакистану й Афганістану, особливо дискримінації жінок».