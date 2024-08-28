Папа: згадаймо про країни, що страждають від війн, про мученицьку Україну

Завершуючи зустріч з паломниками в останню середу серпня, Папа Франциск закликав пам’ятати про країни в стані війни, а покликаючись на катехизу, присвячену мігрантам і тим, хто їм допомагає, він подякував полякам за підтримку біженців, які втікають від війни в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І згадаймо про країни, що перебувають у стані війни, численні країни у стані війни. Згадаймо про Палестину, про Ізраїль, про мученицьку Україну, про М'янму, про Північне Ківу, про так багато країн у стані війни. Нехай же Господь пошле їм дар миру», – побажав Папа Франциск, перед тим як привітанням, зверненим до молоді, похилих віком, хворих та молодят, і своїм благословенням завершити загальну аудієнцію в середу, 28 серпня 2024 року.

Трохи раніше, вітаючи польських прочан, Святіший Отець відзначив їхні зусилля на підтримку біженців з України. «Вже кілька років поспіль ви виявляєте велику самаритянську допомогу і розуміння до воєнних біженців з України. І надалі залишайтеся гостинними до тих, хто втратив усе і приходить до вас, розраховуючи на ваше милосердя і на вашу братерську допомогу. Нехай у цьому вас підтримує Свята Родина з Назарету, яка також у час небезпеки шукала притулку в чужій країні», – сказав він, покликаючись на свої роздуми, якими він ділився під час цієї загальної аудієнції, зосереджені на мігрантах і на подяці тим, хто їм допомагає.