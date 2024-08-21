Папа: не забуваймо про мученицьку Україну, яка дуже страждає

Завершуючи загальну аудієнцію, Папа Франциск скерував думку до народів, які страждають від війн, закликаючи до молитви за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І, будь ласка, не забуваймо про мученицьку Україну, яка дуже страждає...», – сказав Папа Франциск, промовляючи на завершення загальної аудієнції в середу, 21 серпня 2024 р., перерваний оплесками паломників, зібраних у залі Павла VI, що підтримали його заклик.

«Не забуваймо про М'янму, Південний Судан, Північний Ківу та багато країн, де йде війна, – вів далі він. – Молімося за мир. І не забуваймо про Палестину та Ізраїль: нехай там буде мир», – побажав Святіший Отець, побажавши також усім Божого благословення.

На закликові до молитви за мир також було зосереджене вітання, з яким Папа Франциск звернувся до польських прочан. «Наш світ, пошрамований війнами та поділами, як ніколи потребує плодів Святого Духа», – сказав він, покликаючись на тему виголошеного перед цим повчання, і закликав: «Починаючи з ваших сімей і місць праці, вносьте у своє щоденне життя любов, мир і добро. Нехай же ваші молитви за заступництвом Матері Божої з Ясної Гори, до Якої чимало з вас цими тижнями пішки вирушають у паломництво, дарують світові такий жаданий дар миру».