Папа: нехай слово Бога миру буде майбутнім Святої Землі, Близького Сходу та світу

Під час зустрічі з паломниками в першу неділю серпня Папа скерував думку до Лівану, де в п’ятницю відбулася беатифікація маронітського патріарха XVII століття, висловив занепокоєння ескалацією на Близькому Сході та подіями у Венесуелі, склавши також співчуття постраждалим від стихійного лиха в Індії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читай також 03/08/2024 Блаженний Стефан Дуайї: архипастир, що наслідував постать Доброго Пастиря Проголошуючи блаженним Антіохійського патріарха маронітів Стефана Дуайї, кардинал Марчелло Семераро наголосив, що новий блаженний є прикладом любові до своєї Церкви.

Недільні зустрічі Папи Франциска з паломниками є нагодою розділити радощі та біль з різними частинами світу, підбиваючи підсумки різних подій, які часто сповнені страждань і тривог. Першою ж подією, яку він згадав, промовляючи після молитви «Ангел Господній» у неділю, 4 серпня 2024 р., була беатифікація в Лівані патріарха Стефана, який провадив Маронітську Церкву від 1670 по 1704 рік, «у важкий період, позначений також переслідуваннями».

«Вчитель віри і дбайливий пастир, він був свідком надії, завжди близьким до людей. Ліванський народ і сьогодні дуже страждає! Зокрема, я маю на увазі сім'ї жертв вибуху в Бейрутському порту. Сподіваюся, що якнайшвидше встановиться справедливість і правда. Нехай новий блаженний підтримує віру і надію Церкви в Лівані та заступається за цю дорогу країну», – сказав він, згадуючи про трагічні події, що сталися чотири роки тому, коли внаслідок жахливого вибуху 4 серпня 2020 року загинуло десятки людей, тисячі отримали поранення та втратили свої помешкання.

Війна – це поразка

Далі Папа сказав, що із занепокоєнням слідкує за тим, що відбувається на Близькому Сході, закликаючи не допустити до розширення конфлікту, який і без цього вже «жахливо кровопролитний і жорстокий». Він запевнив, що молиться за всі жертви, «особливо, за невинних дітей», виражаючи свою близькість друзькій громаді в Святій Землі, як також населенню Палестини, Ізраїлю та Лівану. «Нехай же вистачить мужності відновити діалог, щоб негайно припинити вогонь у Газі та на всіх фронтах, звільнити заручників і надати людям гуманітарну допомогу. Атаки, навіть цілеспрямовані, і вбивства ніколи не можуть бути вирішенням проблеми. Вони не допомагають рухатися шляхом справедливості, шляхом миру, а породжують ще більше ненависті і помсти. Досить, браття і сестри! Досить! Не заглушуйте слово Бога миру, але дозвольте, щоб воно стало майбутнім Святої Землі, Близького Сходу і всього світу! Війна – це поразка!» – наголосив Святіший Отець.

Діалог у Венесуелі

Далі Глава Католицької Церкви скерував свій погляд до Венесуели, яка переживає критичну ситуацію. «Я щиро закликаю всі сторони шукати правду, проявити стриманість, уникати будь-якого насильства, врегулювати спірні питання шляхом діалогу, маючи на серці справжнє благо населення, а не часткові інтереси», – сказав він, закликаючи ввіряти цю країну заступництву Пресвятої Богородиці та блаженного Хосе Ернандеса, «постать якого всіх об’єднує».

Молитва за постраждалих в Індії

Святіший Отець не оминув увагою і становище населення Індії, зокрема, штату Керала, що страждає від наслідків мусонних дощів, які спричинили зсуви ґрунту, що призвели до загибелі людей і значної матеріальної шкоди. «Заохочую вас приєднатися до моїх молитов за тих, хто загинув, і за всіх, хто постраждав від настільки руйнівного стихійного лиха», – сказав він.