Папа: не переставаймо молитися за те, щоби припинилися війни!

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск висловив свою солідарність із тими, хто страждає від мавпячої віспи, виразив підтримку нікарагуанцям, а поновлюючи свої заклики до молитви за мир, згадуючи про бойові дії в Україні та на території Російської Федерації, висловив занепокоєння щодо можливих загроз для релігійної свободи.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 25 серпня 2024 р., Папа Франциск скерував свою думку до тисяч людей, уражених мавпячою віспою, поширення якої стає глобальною надзвичайною ситуацією. «Молюся за всіх інфікованих, особливо за мешканців Демократичної Республіки Конго, які зазнають найбільших випробувань. Висловлюю свою близькість місцевим Церквам у країнах, які найбільше постраждали від цієї хвороби, і закликаю уряди та приватні компанії ділитися наявними технологіями та методами лікування, щоб ніхто не залишився без належної медичної допомоги», – сказав він.

Далі Святіший Отець звернувся до «дорогого народу Нікараґуа». «Заохочую вас оновити свою надію на Ісуса. Пам'ятайте, що Святий Дух завжди скеровує історію до вищих задумів. Нехай Непорочна Діва оберігає вас у часи випробувань і обдаровує вас своєю материнською ніжністю. Нехай же Богородиця супроводжує улюблений народ Нікараґуа», – побажав він.

«Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, – сказав також Папа, – і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати», – мовив Святіший Отець, закликавши: «І не переставаймо молитися за те, щоби припинилися війни. У Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося щоб Господь дав усім мир».