Папа: молімося, щоб могли відкритися дороги миру в стражденній Україні

Побажавши заступництва новопроголошених конголезьких мучеників у справі примирення конголезького народу, Папа Франциск закликав вірних молитися за те, щоб дороги миру відкрилися в усіх частинах світу, позначених війнами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І далі молімося, щоб на Близькому Сході, в Палестині, Ізраїлі, а також у стражденній Україні, в М'янмі та в кожній зоні бойових дій могли бути відкриті шляхи миру, з зусиллями на користь діалогу і переговорів та утримуючись від насильницьких дій та реакцій», – закликав Папа Франциск, промовляючи до прочан, римлян і туристів, які в неділю, 18 серпня 2024 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній».

Своє звернення, виголошене після проказування молитви та благословення, Святіший Отець розпочав із згадки про те, що цього дня в ДР Конго відбулася беатифікація чотирьох мучеників, убитих з ненависті до віри в 1964 році. «Нехай же їхній приклад і заступництво допоможуть прокласти шляхи примирення та миру на благо конголезького народу», – побажав він.