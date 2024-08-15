Папа: ввіряю Марії, Цариці миру, тривоги і біль народів, які страждають від війни

Скеровуючи в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії погляд до Богородиці, Яка перебуває у небесній славі, Папа Франциск ввірив Її заступництву народи, що страждають від війни, починаючи від мученицької України, а також знову закликав не допустити розширення конфлікту в Святій Землі та висловив солідарність з тими, хто страждає від пожеж у Греції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття і сестри, Пресвятій Марії, Цариці миру, Яку ми сьогодні споглядаємо у райській славі, я хотів би знову ввірити тривоги і печалі народів, які в багатьох частинах світу страждають від соціальної напруженості та воєн. Маю на думці, зокрема, мученицьку Україну, Близький Схід, Палестину, Ізраїль, Судан та М'янму», – сказав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у четвер, 15 серпня 2024 р., урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії, побажавши: «Нехай же наша небесна Мати випросить для усіх розраду та майбуття в спокою та злагоді!».

Далі Святіший Отець зазначив, що із занепокоєнням стежить за дуже важкою гуманітарною ситуацією в секторі Гази, знову закликаючи «до припинення вогню на всіх фронтах, до звільнення заручників і надання допомоги виснаженому населенню». «Закликаю всіх докласти максимум зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту та рухатися шляхом переговорів, щоб ця трагедія якнайшвидше закінчилася! Не забуваймо: війна – це поразка», – сказав він.

Солідарність із Грецією

«Тепер моя думка, – вів далі Наступник святого Петра, – лине до Греції, яка останніми днями бореться з надзвичайно серйозною пожежею, що спалахнула на північному сході Атен. Десятки тисяч людей вже евакуйовані, багато сімей залишилися без даху над головою, тисячі людей зіткнулися з жахливими труднощами і, на додаток до величезних матеріальних збитків, створюється екологічна катастрофа. Молюся за жертв і постраждалих, запевняю у своїй близькості всіх, кого випробовує це серйозне лихо, вірячи, що вони зможуть отримати підтримку від спільної солідарності».