Папа: поновімо нашу посилену молитву за мир, зокрема – в Україні

Річниця ядерних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі стала для Папи Франциска нагодою закликати до молитви й за тих, хто страждає від війн сьогодення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Минулого тижня, 6 і 9 серпня 2024 р., світ згадував 79-ту річницю ядерних бомбардувань наприкінці другої світової війни двох японських міст. Нагадавши про цю річницю учасникам недільної молитовної зустрічі на площі Святого Петра, Папа Франциск закликав піднести молитву за мир.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 11 серпня, Святіший Отець сказав: «Цими днями ми згадували роковини атомного бомбардування міст Хіросіми та Нагасакі. У той час, як ми й надалі ввіряємо Господу жертв тих подій та всіх воєн, поновімо нашу посилену молитву за мир, особливо для стражденної України, Близького Сходу, Палестини, Ізраїлю, в Судані та М'янмі».