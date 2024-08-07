Папа: свідчення віри можливе завдяки силі Святого Духа

Під час першої після літньої перерви загальної аудієнції Папа Франциск поділився думками про роль Святого Духа у втіленні Божого Слова, наголошуючи на тому, що без Святого Духа проповідь Церкви буде безплідною.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Немає нічого неможливого для Бога». Завжди наново розпочинати свій шлях із цим сповненим розради переконанням заохотив Папа Франциск учасників загальної аудієнції, яка в середу, 7 серпня 2024 р., відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Повертаючись після липневої перерви до роздумів про роль Святого Духа, Святіший Отець зазначив, що завершивши першу частину цього циклу, зосередженого на Його діянні в створенні, протягом подальших кількох тижнів катехизи будуть присвячені ділу відкуплення, переходячи таким чином до Нового Завіту.

Екуменічний факт віри

Темою цієї є зустрічі була роль Святого Духа в Втіленні Слова. Наступник святого Петра навів два уривки зі Святого Письма. В Євангелії від Луки читаємо: «Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього отінить Тебе», а святий Матей стверджує, що Марія «була вагітна від Святого Духа». Церква ж підхопила цей об'явлений факт і дуже швидко помістила його в серці свого Символу віри. «Таким чином, – підкреслив Папа, – йдеться про екуменічний факт віри, адже всі християни разом сповідують один і той самий Символ віри. Католицька побожність же з незапам'ятних часів почерпнула з нього одну зі своїх щоденних молитов – Ангел Господній».

Наречена і образ Церкви

Як зауважив далі Святіший Отець, «цей артикул віри є основою, яка дозволяє нам говорити про Марію як про виняткову Наречену, яка є прообразом Церкви». Він навів слова святого Лева Великого, який писав, що «Ісус, так само, як народився Святим Духом від Діви Марії, так і Церкву, свою бездоганну Наречену, робить плідною життєдайним подихом того ж Духа». Цю паралель також підхопив Другий Ватиканський Собор, висвітливши її в Догматичній Конституції про Церкву «Lumen Gentium».

«Зачати», щоб «народжувати»

Підсумовуючи, Папа Франциск запропонував деякі «практичні думки для нашого життя», які підказує наполягання Святого Письма на словах «зачати» і «породити». Пророк Ісая писав: «Ось дівиця зачне і породить сина», а ангел під час Благовіщення ствердив: «Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина». Як зауважив Єпископ Риму, Марія спочатку зачала, тобто, «прийняла в Собі, в своєму серці та тілі», а вже опісля породила Ісуса. Й схоже відбувається у Церкві, яка спочатку приймає Боже слово, щоб воно «промовило до її серця» та «наповнило її нутро», як читаємо в священних писаннях, щоби потім «привести його на світ життям і проповіддю». «Друга дія є безплідною без першої», – наголосив він.

У Бога все можливе

«Так само і Церква, перед обличчям завдань, які перевищують її сили, мимоволі задається тим самим питанням: "Як це можливо?". Як можна звіщати Ісуса Христа і Його спасіння світові, який, здається, шукає лише добробуту? Відповідь така ж, як і тоді: "Ви приймете силу від Святого Духа”(Ді 1,8). Без Святого Духа Церква не може прямувати вперед, не зростає, не може проповідувати», – зазначив Папа, вказуючи на те, що сказане про Церкву загалом стосується і кожного окремого охрещеного. «Кожен з нас у житті іноді потрапляє в ситуації, які перевищують власні сили, і запитує себе: "Як я можу впоратися з цією ситуацією?". У таких випадках допомагає повторювати собі те, що ангел сказав Діві Марії: "Немає нічого неможливого для Бога" (Лк 1,37). Браття й сестри, також і ми кожного разу поновлюймо нашу мандрівку з цією розрадною впевненістю в серці: "Немає нічого неможливого для Бога". Якщо віримо в це, то чинитимемо чуда», – заохотив Святіший Отець.