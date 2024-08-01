Ювілей 2025: Вказівка Дикастерії у справах євангелізації щодо Святих Дверей

Висловлюючись щодо пропозиції про встановлення та відкриття Святих Дверей у катедральних храмах, міжнародних і національних святинях, Дикастерія у справах євангелізації посилається на вказівки Святішого Отця, подані в буллі «Spes non confundit», в якій йдеться про Святі Двері в чотирьох Папських Базиліках в Римі.

Vatican News

Дикастерія у справах євангелізації видала вказівку в якій зазначається, що з наближенням початку Ювілею 2025 року нещодавно постало питання про можливість встановлення та відкриття Святих Дверей у катедральних храмах, міжнародних і національних святинях та інших особливо визначних місцях богослужіння.

«У звʼязку з цим, беручи до уваги найделікатніший розгляд душпастирських і богослужбових мотивів, які могли спонукати до такого похвального наміру, все ж вважається за необхідне пригадати точні вказівки, встановлені Святішим Отцем у буллі «Spes non confundit», проголошуючи Ювілей 2025 року, яка вказує, що Святими Дверима є ті, що розташовані в базиліці Святого Петра та трьох інших Папських базиліках, а саме: Святого Івана на Латерані, Санта Марія Маджоре та Святого Павла за мурами (пор. № 6), за винятком висловленого Святішим Отцем бажання особисто відкрити Святі Двері в одній із вʼязниць, «щоб запропонувати увʼязненим конкретний знак близькості» (пор. № 10)», – йдеться в документі Дикастерії євангелізації.



В Документі пригадується, що особливим і розпізнавальним знаком Ювілейного року, який передається з часів першого Ювілею 1300 року, є індульгенція, яка «має на меті виразити повноту Божого прощення, що не знає меж» (пор. п. 23), через Таїнство Покаяння і знаки любові та надії (пор. п. 7-15).



«Отож, щоб прожити цей момент благодаті повною мірою, заохочуємо звертатися до конкретних місць та використовувати ті способи, що зазначені в Декреті Апостольської Пенітенціарії від 13 травня 2024 року» – зазначається у вказівці згаданої Дикастерії.