Співчуття Папи з приводу смерті Апостольського нунція при ЄС

У катедральному соборі Белфаста відбувся похорон архиєпископа Ноеля Треанора, Апостольського нунція при ЄС, під час якого Папський представник в Ірландії зачитав співчуття, які від імені Папи Франциска надіслав Державний Секретар Святого Престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У посланні за підписом Державного Секретаря кардинала Пʼєтро Пароліна, Папа склав посмертну подяку архиєпископові Ноелю Треанору, Апостольському Нунцію при Європейському Союзі, який 11 серпня 2024 р. помер на 74-му році життя внаслідок інфаркту, за його «віддану і вірну» діяльність. У вівторок, 20 серпня 2024 р., у катедральному соборі святого Петра в Белфасті відбувся похорон, в якому взяла участь ватиканська делегація, до якої входили, серед інших, кардинал Артур Рош, Префект Дикастерії Божественного культу, та архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями.

У папському листі, який під час похорону зачитав Апостольський Нунцій в Ірландії архиєпископ Луїс Маріано Монтемайор, виявлена духовна близькість Святішого Отця з родиною Треанор, яка поширюється на духовенство, богопосвячених осіб і мирян дієцезії Дауна і Коннора, яку покійний очолював перед тим, як був покликаний на дипломатичну службу Святого Престолу. «Висловлюючи глибоку вдячність за віддане та вірне служіння архиєпископа Треанора Божому людові в цій місцевій Церкві, ширшому загалу ірландського суспільства, Комісії Єпископських Конференцій Європейського Союзу та, віднедавна, Апостольському Престолові, Його Святість долучається до вас, ввіряючи його душу сповненому любові милосердю Христа Доброго Пастиря», – йдеться у телеграмі.