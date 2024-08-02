Привітання Папи для о. Джеймса Мартіна з нагоди конференції "Outreach"

Папа Франциск надіслав відповідь на повідомлення о. Джеймса Мартіна, SJ, який здійснює душпастирський супровід осіб з ЛГБТ-спільноти.

VATICAN NEWS

Як повідомляє Ватиканська прес-служба, Папа Франциск минулого місяця надіслав на ім’я священника-єзуїта Джеймса Мартіна привітання з нагоди конференції «Outreach», яка відбудеться в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні від 2 до 4 серпня. Подія безпосередньо пов’язана із темою служіння о. Мартіна, який здійснює свій апостолят серед осіб з ЛГБТ-спільноти. На початку конференції кардинал Вілтон Ґреґорі, архиєпископ-митрополит Вашингтону, відслужить Святу Месу для учасників заходу.

Перед тим о. Мартін написав Папі листа з проханням привітати учасників конференції. У відповідь Святіший Отець надіслав коротке привітання, у якому зазначає, що «єднається з ним в молитві»: «Нехай Ісус благословить вас і нехай Пресвята Богородиця вас оберігає», – пише Папа.