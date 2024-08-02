Послання Папи до молоді в Меджуґор’ї: Боже слово – компас, який вказує шлях

Папа Франциск надіслав послання учасникам 35-го молодіжного фестивалю в Меджуґор’ї, заохочуючи молодь наслідувати Пресвяту Богородицю – справжню ученицю Христа.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Справжній учнівський підхід полягає в тому, щоб слухати Боже Слово», – про це зазначає Папа Франциск у посланні до учасників 35-го Mladifest – Міжнародного фестивалю молоді в Меджуґор’ї (Боснія і Герцеговина), на який прибула молодь з різних країн, щоб ділитися досвідом переживання своєї віри. Тема цьогорічного фестивалю, який відбувається від 1 до 6 серпня 2024 р., – «Марія вибрала кращу частку» (Лк. 10,42) – стала предметом змісту послання Святішого Отця, яке було зачитано архиєпископом Альдо Каваллі, Апостольським візитатором парафії в Меджуґор’є під час Євхаристійного Богослужіння в перший день події.

Відкривати серце на дію Божого Слова

Папа зазначає, що Пресвята Діва Марія, як і Марія, сестра Марти (пор. Лк 10, 37-42), є справжньою ученицею Христа, до якої промовив Бог і вона прийняла Слово Боже у своє серце та взяла участь у Його задумі спасіння. «Вона мовчазно стояла біля підніжжя хреста, коли Ісус, Син Божий і Її Син, відкупив світ; вона слідувала за апостолами в день П'ятидесятниці, коли Церква народилася у Святому Дусі. Дозволивши Божому Слову увійти в її серце, Діва Марія виконала свою місію вірно і ретельно», – зауважує він.

Маючи за приклад Богородицю, Папа заохочує молодь стати справжніми учнями Христа. «Залишайтеся в присутності Вчителя, щоб роздумувати над Божим Словом, дозволяючи Йому просвічувати ваш розум і серце, щоб відкривати та співпрацювати в задумі, який Отець має для кожного з вас. Ось чому я закликаю вас встановити тісний зв'язок з Євангелієм і тримати його при собі, щоб воно було для вас як компас, який вказує вам шлях, яким слід йти», – пише він, вказуючи на потребу приступати до Святих Тайн Покаяння і Євхаристії та брати участь в адорації євхаристійного Ісуса.

Бути відважними проповідниками Доброї Новини

За словами Наступника апостола Петра, справжній учень, стаючи мудрим і сильним у Дусі, обов'язково передає Царство Боже іншим, а тому звіщати Його слово є обов'язком не лише священиків і богопосвячених осіб, але й юнаків та дівчат. «Ви повинні мати відвагу говорити про Христа у своїх сім'ях, у навчальному та робочому середовищі, під час дозвілля, – заохочує Папа. – Звіщайте Його насамперед своїм життям, виявляючи видиму присутність Христа у своєму житті, у своїй щоденній діяльності та у згоді з Євангелієм у всіх своїх конкретних рішеннях. Господь хоче, щоб ви були безстрашними апостолами Доброї Новини та будівничими нового людства».

На завершення Святіший Отець бажає молоді, щоб приклад Діви Марії спонукав їх бути вісниками надії, любові та миру у світі. «Ввіряю кожного з вас матері Марії, Матері Церкви, щоб вона заступалася за вас, аби ви мали силу і мудрість говорити з Богом і говорити про Бога», – читаємо у посланні.