Папа: трудитися над появою місць, де інші зможуть побачити присутність Христа

У своєму вітанні, надісланому через Державного Секретаря Святого Престолу учасникам 45-го Мітингу на дружбу між народами в Ріміні, Папа Франциск заохочує зосередитися на суттєвому, тобто на Ісусовій любові, щоб зуміти ставити чоло непростим поточним викликам.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Перед обличчям спокуси зневіри, перед обличчям складності теперішньої кризи і, зокрема, перед викликом миру, який здається неможливим, Святіший Отець закликає всіх стати відповідальними провідниками змін, активно співпрацюючи в місії Церкви, щоб разом оживляти місця, де можна побачити присутність Христа і доторкнутися до неї», – читаємо у посланні, яке кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав на імʼя Преосвященного Ніколо Ансельмі, Єпископа Ріміні. Від 20 до 25 серпня 2024 р. у цьому італійському місті на Адріатичному побережжі відбуватиметься вже 45-й з черги Мітинг за дружбу між народами.

Від зустрічей до маштабного форуму

Мітинг за дружбу між народами – це один із найбільших у світі християнських форумів, який у серпні збирає в італійському Ріміні кількасот тисяч відвідувачів виставок та учасників конференцій, дебатів та семінарів. Програма зосереджена на християнському діалозі в найширшому значенні цього слова: це діалог епох, культур, конфесій, взаємозв’язок світського і релігійного, науки й культури. В рамках форуму проходять дискусії й бесіди, презентації книжок на різноманітні теми, культурна програма. Цьогорічна тема звучить: «Якщо не шукаємо суттєве, то що ж ми тоді шукаємо?».

Ці зустрічі, присвячені діалогові та порозумінню, організовує міжнародний католицький рух «Спільність і визволення» (Comunione e liberazione). Сорок років тому група молодих людей на чолі з отцем Луїджі Джуссані (1922-2005), засновником цього руху, вирішила влаштувати мітинг – невелику зустріч друзів, щоб «розповісти всім про ту красу, яку їм пощастило зустріти в житті». Із скромного початку Мітинг швидко переріс у найбільший міжнародний християнський форум, який проходить у виставковому кварталі міста Ріміні.

На вечір 21 серпня запланована панельна дискусія на тему миру за участі архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, Апостольського нунція в України, Олександри Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, а також представників Європейського руху ненасильницької дії та української громадської організації «Емаус».

У пошуках того, задля чого варто жити

У папському привітанні зазначається, що у той час, як ми переживаємо складні часи, «шукання того, що становить центр таємниці життя й дійсності, має ключову важливість». Наша епоха позначена викликами, перед якими іноді відчувається безсилля. «У той час як дмуть крижані вітри війни, доповнюючи постійні явища несправедливості, насильства і нерівності, а також важку кліматичну надзвичайну ситуацію і нечувані антропологічні зміни, необхідно зупинитися і запитати: чи є щось таке, заради чого варто жити і плекати надію?» – пише кардинал Паролін, нагадуючи, що від самого початку свого понтифікату Папа Франциск «закликає нас відчитувати також опір, боротьбу та падіння сучасних людей як заклик до роздумів, щоб серце відкрилося на зустріч з Богом і щоб кожна людина усвідомила себе, свого ближнього та дійсність».

Жебраки суттєвого

У посланні зазначається, що Святіший Отець наполегливо заохочує ставати «жебраками суттєвого», тобто того, що надає сенс нашому життю. Для цього, насамперед, потрібно «скинути із себе все те, що обтяжує щоденність». «Так чинивши, ми відкриваємо, що цінність людського існування полягає не в речах, не в досягненнях, не в змаганні, а насамперед у стосунках любові, які підтримують нас, вкорінюючи наш шлях у довірі та надії: саме дружба з Богом, яка потім відбивається на всіх інших людських стосунках, є основою радості, яка ніколи не згасає», – читаємо в листі, в якому підкреслюється, що «повернення до суттєвого», тобто, до Ісуса, «не означає втікати від дійсності, а навпаки, є умовою того, щоб насправді зануритися в історію». «У цьому дусі Святіший Отець цінує та поділяє мету наступного Мітингу, адже зосередження на головному допомагає нам взяти своє життя у свої руки та зробити його знаряддям любові, милосердя та співчуття, стаючи знаком благословення для ближнього», – пише кардинал Паролін, передаючи вітання від Папи організаторам і учасникам зустрічі.