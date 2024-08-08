Папа дякує Лицарям Колумба за допомогу потребуючим в Україні

У посланні, надісланому через Державного Секретаря учасникам 142-ї Найвищої конвенції Ордену Лицарів Колумба, Папа Франциск відзначає зусилля братства, спрямовані на те, щоб ділитися з ближніми любов’ю Ісуса, яку пізнаємо через особисту зустріч з Ним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святіший Отець вдячний також за зусилля лицарів, які дбають про потреби наших братів і сестер у охопленій війною Україні, християнських спільнот Близького Сходу та всіх тих, хто зазнає переслідувань за віру в Христа; це теми, які особливо близькі його серцю як Пастиря Вселенської Церкви», – читаємо у вітальному листі за підписом кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, якого він надіслав від імені Папи Франциска учасникам 142-ї Найвищої конвенції Лицарів Колумба. Головна щорічна зустріч руху, яка згуртовує мільйони чоловіків, також і в Україні, від 6 до 8 серпня відбувається у канадському місті Квебек.

У конвенції також бере участь делегація з України, яку очолюють національні капелани Лицарів Колумба владика Михайло Бубній та архиєпископ Мєчислав Мокшицький, як теж національний делегат Лицарів Колумба в Україні Микола Мостов’як та його попередник Юрій Малецький. Участь у події бере отець Олександр Богомаз, який 9 місяців служив в окупованому Мелітополі, інші представники ордену з України, як також з української діаспори разом з відповідними єпископами.

Місіонери Божої любові

У посланні, адресованому на ім’я Патріка Келлі, Верховного Лицаря, зазначається, що обрана для цієї конвенції тема, зосереджена на місійності, перегукується з тим, на чому Папа Франциск наголошує від перших днів свого понтифікату, нагадуючи, що «кожен християнин є місіонером тією мірою, якою він зустрів Божу любов у Христі Ісусі». «Заснування Лицарів Колумба, що керувалося пророчим баченням блаженного Майкла МакГівні, було натхненне нагальною потребою свідчити про цю любов, перш за все, в служінні вбогим і в апостольській ревності для розбудови Церкви в єдності, братерстві та вірності спасенній євангельській істині», – читаємо в листі, в якому відзначено велику увагу ордену до формування його членів як «чоловіків віри та сім’ї».

Пульсуюче серце Євхаристії

У світлі того, що «серцем і пульсом усієї місіонерської діяльності є присутність нашого Господа у Святій Жертві» Євхаристійного богослужіння, Папа Франциск дякує Лицарям Колумба за організацію євхаристійного паломництва через усю країну, організованого в США з нагоди нещодавнього Національного Євхаристійного конгресу, яке стало «вражаючим свідченням не тільки віри Церкви у відкупительну силу Христової жертви на хресті», але і Його постійного супроводу Церкви.

«У ці часи, позначені новими війнами, конфліктами та соціальними заворушеннями, Святіший Отець невтомно закликає всіх християн молитися за справедливість, мир і примирення нашого людського роду. Він просить Лицарів та їхні сім'ї наполегливо підносити свої молитви та жертвувати Святі Меси за тріумф Христового миру в серцях усіх людей та за побудову цивілізації любові», – читаємо в посланні, через яке Папа дякує лицарям «за їхнє конкретне свідчення віри, яка діє через любов» і за те, що разом з благодійною діяльністю, Орден «підтримує зусилля, спрямовані на захист Божого дару життя на кожному етапі його розвитку, на підтримку гідності інституту шлюбу і на сприяння місії Церкви в країнах, що розвиваються».