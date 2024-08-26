Папа родичам загиблих від вибуху в Бейруті: Ліван має залишитися проектом миру

Зустрічаючись із родичами загиблих внаслідок техногенної катастрофи, що на початку серпня чотири роки тому сталася в порту ліванської столиці, Папа Франциск наголосив на праві на справедливість й істину та закликав Ліван зберегти своє благородне покликання бути прикладом мирного співіснування різних спільнот.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Разом з вами я вимагаю істини та справедливості, яка досі не встановилася. Ми всі знаємо, що це питання складне і тернисте, що над ним тяжіють протиборчі сили та інтереси. Але істина та справедливість повинні переважати понад усе», – наголосив Папа Франциск, приймаючи у понеділок, 26 серпня 2024 р., в Апостольському палаці у Ватикані родичів загиблих чотири року тому від потужного вибуху в порту столиці Лівану міста Бейрута. «Я багато молився за вас і ваших близьких і досі молюся, поєднуючи свої сльози з вашими. Сьогодні я дякую Богові за те, що можу зустрітися з вами, висловити вам свою близькість особисто», – сказав він, згадуючи тих, хто втратив життя та зазначивши, що після чотирьох років їхні родичі мають право «на слова та діла, які виявлять відповідальність і прозорість».

Благородне покликання Лівану

Далі Святіший Отець зазначив, що поділяє також біль присутність, пов’язаний із щоденню загибеллю численних невинних внаслідок війни, що триває в регіоні. «Разом з вами я молю небо про мир, який людям так важко будувати на землі. Випрошую його для Близького Сходу та для Лівану», – сказав він, підкреслюючи, що «Ліван є і повинен залишитися задумом миру». Папа Франциск закликав не забувати слова святого Івана Павла ІІ, який назвав Ліван посланням для регіону. «Покликання Лівану – бути країною, де різні спільноти живуть разом, ставлячи спільне благо вище за окремі вигоди, де різні релігії та конфесії зустрічаються у братерстві», – додав він.

Солідарність Церкви

Наступник святого Петра побажав, що разом із його близькістю гості відчули підтримку всієї Церкви. «Ми відчуваємо і вважаємо, що Ліван – це стражденна країна. Я знаю, що ваші душпастирі і богопосвячені особи близькі з вами: я від щирого серця дякую їм за те, що вони зробили і надалі чинять. Ви не самотні, і ми не залишимо вас на одинці, але будемо солідарні з вами через молитву і конкретну милосердну любов», – запевнив він.

Гідність, що підтримує надію

Дякуючи прибулим із Бейрута за цей візит, Святіший Отець зазначив, що бачить у них «гідність віри та благородність надії», які схожі до «гідності та благородства кедрів», що є символом їхньої країни. «Кедри заохочують нас підвести очі вгору, до Неба: в Бозі наша надія, надія, яка не розчаровує», – сказав Папа, побажавши опіки Пресвятої Богородиці, яка вшановується у санктуарії в Гаріссі.