Папа єпископам з арабських країн: бути присутністю, яка підтримує надію

У промові, приготованій на зустріч з членами Конференції єпископів латинського обряду арабського регіону, врученій у письмовій формі, Папа Франциск висловив свою близькість представникам тих країн, де тривають війни й конфлікти, звертаючи увагу на завдання формувати в християнських цінностях молоді покоління.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Зумійте підтримувати полум'я надії! Самі ж будьте для всіх знаками надії, присутністю, яка підживлює слова і жести миру, братерства, пошани», – із таким побажанням Папа Франциск звертається до єпископів, які входять до Конференції єпископів латинського обряду арабського регіону. Ця єпископська конференції об’єднує ієрархів з країн Близького Сходу та Східної Африки. Цими днями вони зібралися в Римі на свою пленарну зустріч.

Протистояння, що перетворюється в хронічне

Приймаючи єпископів у середу, 28 серпня 2024 р., перед початком загальної аудієнції, Святіший Отець вирішив поспілкуватися з ними в безпосередній спосіб, а текст заздалегідь приготованої промови вручив у письмовій формі. Він розпочинає її з констатації того факту, що Близький Схід переживає періоди сильного напруження, які в деяких місцях вилилися у відкриті сутички та у війни. І замість того, щоб знаходити справедливе вирішення, «здається, що конфлікт перетворюється у хронічний, несучи загрозу розширення, запаливши ввесь регіон». «Ця ситуація спричинила тисячі і тисячі смертей, величезні руйнування, безмірні страждання і поширення почуттів ненависті та образи, які підготовлюють ґрунт для нових трагедій», – зазначає він.

Присутність, що є знаком надії

Тож висловивши задоволення з приводу того, що він має можливість особисто висловити свою близькість ієрархам з регіону та Церквам, які вони представляють, Папа бажає, щоб Господь завжди давав їм силу «свідчити віру в Нього, також і шляхом шанобливого та щирого діалогу з усіма», а також закликає їх «підтримувати полум’я надії», бути «присутністю, яка підживлює слова і жести миру, братерства, пошани». «Присутністю, – додає він, – яка сама по собі запрошує до розсудливості, до примирення, до подолання доброю волею поділів і ворожнечі, які з плином часу нашарувалися і зачерствіли, які стають дедалі більш безвихідними. Дякую вам за те, що ви є полум'ям надії там, де вона, здавалося б, згасла!».

Уважність до підростаючого покоління

Серед різних тем, які стоять на порядку денному пленарної зустрічі ієрархів латинського обряду з арабського регіону, Святіший Отець виокремлює завдання «визначення найкращих і найефективніших шляхів для того, щоби забезпечити належне християнське формування учням громадських шкіл у контекстах, де християнська присутність становить меншість». «Це формування має велике значення для того, щоб зміст віри був відомим і супроводжувався роздумами, щоб віра, у зіставленні з культурою, могла зміцнюватися і мала засоби для того, щоб пояснити причини християнської надії», – читаємо в промові Папи.