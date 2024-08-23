Папа прийняв пастора, який провів 33 роки у тюрмі через фальшиве свідчення

Зустріч відбулася в робочому кабінеті Апостольського палацу. Беньяміно Дзункедду, заарештований у віці 26 років і якому зараз 60 років, пробачив того, хто вказав на нього як на вбивцю трьох людей, а пізніше відмовився від своїх звинувачень.

Vatican News

У п’ятницю, 23 серпня 2024 р., Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції в робочому кабінеті в Апостольському палаці у Ватикані Беньяміно Дзункедду, сардинського пастора, який провів 33 роки у в’язниці за звинуваченням у 1991 році в потрійному вбивстві та був виправданий минулого січня.

Заарештований у віці 26 років, сьогодні Дзункедду має 60 років. Разом зі своїм адвокатом він написав книгу під назвою «Я невинний», яку сьогодні подарував Папі. В ній пастор розповідає про трагічний досвід, через який пройшов за ці роки. Він перебував у трьох різних в'язницях, іноді ділив маленьку камеру з одинадцятьма людьми, маючи великі труднощі навіть у тому, щоб просто помитися і поспати. За його словами, це був нелюдський досвід, але під час нього він зміг допомогти тим, кому було ще гірше, ніж йому. Він черпав сили, щоб витримати, покладаючись на Бога і думаючи про свою сім'ю. Беньяміно пробачив тих, хто вказав на нього як на серійного вбивцю, а згодом відмовився від своїх звинувачень.