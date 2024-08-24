Папа законодавцям про наполегливіть і терпеливість в досягненні миру

Приймаючи на аудієнції учасників зустрічі Міжнародної Католицької Мережі Законодавців, Папа Франциск поділився з ними своїми роздумами стосовно того, що вони як законодавці, а також всі люди доброї волі, можуть зробити для того, щоб сприяти миру.

Світлана Духович – Ватикан



У суботу, 24 серпня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції учасників щорічної зустрічі Міжнародної Католицької Мережі Законодавців. Звертаючись до них з промовою, він вказав на актуальність теми їхньої зустрічі – «Світ у війні: постійні кризи та конфлікти. Що це означає для нас?». Святіший Отець зауважив, що ситуація фрагментарної третьої світової війни, «здається перманентною і нездоланною». «Поточна криза, – наголосив він, – серйозно ставить під загрозу терпеливі зусилля міжнародного співтовариства, особливо в рамках багатосторонньої дипломатії, спрямовані на сприяння співробітництву у вирішенні серйозної несправедливості та нагальних соціальних, економічних і екологічних проблем, що стоять перед людством».

Кожна війна залишає світ гіршим

Наступник святого Петра запропонував учасникам аудієнції свої роздуми стосовно того, що у цій ситуації можуть зробити як законодавці, так і всі люди доброї волі, а особливо, ті, кого надихає євангельське бачення людства та світу.

Папа підкреслив, що, насамперед, необхідно «відмовитися від війни як засобу вирішення конфліктів і встановлення справедливості». Він вкотре нагадав, що кожна війна залишає світ гіршим, ніж він був до того і що війна це поразка політики і людства. «Наше сумління не може не зворушуватися перед картинами смерті та руйнувань, які щодня постають перед нашими очима, – сказав він. – Ми повинні прислухатися до плачу бідних, вдів і сиріт, про яких говориться в Біблії, бачити безодню зла, що лежить в основі війни, і всіма можливими способами вирішувати обирати мир».

Діалог повинен бути душею міжнародної спільноти

Єпископ Риму вказав також на необхідність проявляти наполегливість і терпеливість у справі досягнення миру шляхом перемовин та посередницької діяльності. Він наголосив, що діалог повинен бути душею міжнародної спільноти, і цьому сприяє також відновлена довіра до структур міжнародного співробітництва. «Попри доведену роками ефективність у забезпеченні глобальних зусиль заради миру та поваги до міжнародного права, – зауважив Папа, – ці структури постійно потребують реформування та оновлення з метою адаптації до сучасних, нових обставин. У зв'язку з цим особлива увага повинна приділятися дотриманню міжнародного гуманітарного права і забезпеченню його дедалі міцнішою правовою базою. Це, безумовно, вимагає докладати зусилля у дедалі справедливіший розподіл земних благ, забезпечуючи всебічний розвиток людей і народів і, таким чином, долаючи кричущу нерівність і несправедливість, які підживлюють довгострокові конфлікти і породжують нові злочини і акти насильства в усьому світі».

Святіший Отець додав, що як християни, ми визнаємо, що коріння конфліктів, розколу та занепаду суспільства слід шукати в глибшому конфлікті, присутньому в людському серці. «Іноді конфлікти можуть бути неминучими, але вони можуть бути плідно вирішені лише в дусі діалогу і чутливості до інших та їхніх причин, а також у спільному прагненні до справедливості в пошуках спільного блага», – пояснив він.

Бути натхненням для молоді

Наприкінці аудієнції Папа Франциск закликав учасників зустрічі Міжнародної Католицької Мережі Законодавців бути свідками надії, особливо, для молодих поколінь. «Нехай ваша діяльність задля спільного блага, підкріплена вірою в обітниці Христа, буде прикладом для нашої молоді, – наголосив він. – Як важливо для них бачити взірці надії та ідеали, які протистоять ідеям песимізму та цинізму, яким так часто піддаються молоді люди! Отже, для нас, що живемо у світі, який перебуває у стані війни, у постійних кризах і конфліктах, важливо знайти мудрість і силу зазирнути понад хмари, прочитати знаки часу і з надією, породженою вірою, надихати інших, особливо молодь, на працю заради кращого завтрашнього дня».