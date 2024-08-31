Папа закликав до етичної відповідальності в енергопостачанні

Звертаючись до представників італійської компанії, що виробляє і розподіляє електроенергію, Папа вказав на важливість електропостачання для сучасного суспільства. Він підкреслив, що не випадково «під час воєн у містах під удар потрапляє насамперед інфраструктура електропостачання, адже це безпосередньо впливає на життя родин і знижує моральний дух людей».

Світлана Духович – Ватикан

У суботу, 31 серпня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції керівництво та працівників компанії “Terna”, що управляє національною мережею електропередач Італії, яка налічує понад 75 тисяч км високовольтних ліній енергопостачання. Це підприємство є однією з найважливіших фігур в економічному та соціальному житті Італії та Європи, зі значною присутністю в інших країнах.

Звертаючись з промовою до представників цієї компанії, Святіший Отець зазначив, що вони є «операторами спільного блага, блага всіх і кожного». «Коли ми вмикаємо світло в наших домівках, ми не замислюємося над тим, що це відбувається завдяки праці багатьох людей, їхньому інтелекту та досвіду, а також їхній самовідданості. Не забуваймо про тих, хто загинув на роботі в енергетичній інфраструктурі, і робімо так, щоб таких випадків більше не було!», – наголосив Папа.

Чиста і забруднена енергія

Наступник святого Петра вказав на важливість зусиль, яких компанія “Terna” докладає у створення екологічно чистої енергії, у нові способи її споживання та виробництва, що ґрунтуються на відновлюваних джерелах. «На планеті багато шкідливої енергії, – зауважив він. – Шкідливої, звичайно, через велику кількість викопних і невідновлюваних джерел; але також шкідливої через несправедливість, війни, які виникають і підживлюються жадобою енергетичних ресурсів; шкідливої через несправедливі трудові відносини, концентрацію величезних прибутків в одних руках, нераціональні робочі ритми, які забруднюють корпоративні відносини і людські душі. Добра електроенергія – це не просто технологічне питання: виробництво і споживання повинні ставати дедалі справедливішими та більш інклюзивними».

Відповідальність і етичний підхід

Далі Папа зазначив, що сфера, до якої належить компанія “Terna”, «є визначальною для якості життя і виживання на планеті», тому на тих, що у ній трудяться лежить велика відповідальність, яка передбачає вміння слухати, відповідати на запитання та вправлятися у мистецтві управління конфліктами.

Святіший Отець дав високу оцінку прагненням підприємства до прозорості, а також наявності в них комітету з етики. «Кожній великій компанії, кожному великому банку було б важливо мати комітет з етики, до якої би, по можливості, входили зовнішні та незалежні представники, а також представники працівників. Тому що вплив великого бізнесу та фінансів виходить далеко за межі їхніх кордонів», – наголосив він.

Важливість електроенергії

Папа Франциск пригадав, якою була реакція людей, коли в їхніх домівках з’явилася електрика. «Багато хто того вечора молився, дякуючи за це “диво”, яке покращило їхнє життя, дозволило їхнім дітям краще вчитися, а всім – митися в теплій воді, – зазначив він. – Навіть сьогодні в деяких селах Африки та Азії, навіть Латинської Америки, можна побачити, як вечорами під кількома вуличними ліхтарями збираються групи молодих людей, які навчаються, бо в їхніх домівках немає електрики. Не випадково, що під час воєн у містах під удар потрапляє насамперед інфраструктура електропостачання, адже це безпосередньо впливає на життя родин і знижує моральний дух людей».

Папа підкреслив, що праця – це також вияв суспільної любові, громадянського братерства. «Виробляючи і розподіляючи електроенергію, ви вкладаєте свій інтелект, свою душу, своє серце, свою любов. Ми повинні більше про це пам'ятати, а отже, більше дякувати вам», – сказав він на завершення.