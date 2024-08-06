Папа на Преображення: візьми Євангелію та читай і слухай, що каже Ісус

Через соціальну мережу «X» Папа Франциск нагадує про важливість слухання Божого слова, яке містить слова вічного життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«“Це Син мій улюблений, Його слухайте” (Мт 17,5). Все, що потрібно чинити в житті, підсумовано тут: слухати Ісуса. Візьми Євангелію, читай і слухай, що Ісус промовляє до твого серця. Бо Він має слова вічного життя. #ПреображенняГосподнє».

Такий пост Папа Франциск поширив через соціальну мережу «Х» у вівторок, 6 серпня 2024 р., коли Церква святкує Господнє Преображення.

Євангелисти одностайно розповідають про цю подію. Сорок днів перед своїми страстями Ісус узяв з Собою на гору Тавор трьох улюблених учнів – Петра, Якова та Івана. В певний момент Він перемінився перед ними: Його обличчя засяяло, немов сонце, і одежа Його стала біла, як сніг, з’явилися Мойсей та Ілля та розмовляли з Ісусом. Учні налякані впали на землю, і лише Петро пробує щось сказати, але розгублений каже лише що добре тут почувається і пропонує спорядити три намети, призначені для Ісуса та пророків. Врешті хмара оповила гору та злинув голос із висот, мовивши: «Це Син мій улюблений, Його слухайте!».

Бути сяйвом серед темряви нашого часу

Рік тому, 6 серпня 2023 р., Святою Месою в столиці Португалії Лісабоні завершувалися Світові Дні Молоді. Роздумуючи у своїй проповіді над сяйвом, яке апостоли бачили під час Христового Преображення, Папа сказав, що у такий спосіб Господь готував їх темних годин Його молитви в Гестиманському саду та хресних мук на Голготі. «Друзі, дорогі юнаки й дівчата, сьогодні також і ми потребуємо трохи світла, проблисків світла, щоби протистояти темряві, яка наступає на нас у житті, численним життєвим поразкам, щоби долати їх світлом Ісусового воскресіння. Бо Він – незахідне світло», – зауважив Святіший Отець, наголосивши, що ми не стаємо світлими, потрапивши під прожектори, бо це засліплює, і не тоді, коли ми «демонструємо ідеальний образ» і «відчуваємо себе сильними та переможними», а коли, приймаючи Ісуса, «вчимося любити як Він». «Слухати Ісуса: в цьому полягає ввесь секрет», – сказав він, підказуючи, що можемо почути те, що Ісус нам говорить, читаючи Євангелію.