Папа помолився перед мощами святої Моніки

Папа Франциск відвідав римський храм святого Августина, де в день літургійного спомину його матері святої Моніки помолитися перед її мощами.

Vatican News

Церква 27 серпня вшановує пам’ять святої Моніки, матері святого Августина. З цієї нагоди Папа Франциск у вівторок, 27 серпня 2024 р., пополудні залишив Ватикан, щоб відвідати храм святого Августина в центрі Риму, де він зупинився на молитву в каплиці, в якій зберігаються мощі святої Моніки.

Як зазначається у повідомленні, яке поширила пресслужба Святого Престолу, «опісля він помолився перед образом Матері Божої, Покровительки паломників», а при виході «привітався з присутніми ченцями, черницями та прочанами, а потім повернувся до Ватикану».