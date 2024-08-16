Папа: кожен християнин покликаний бути свідком Доброї Новини миру

Папа Франциск привітав учасників молитовного руху, які вже десять років 20 числа кожного місяця збирають на площах Ріміні та інших міст, щоби молитися Розарій за переслідуваних християн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Усе людство сьогодні, як ніколи, потребує Доброї Новини миру, і кожен християнин покликаний звіщати її та ділитися нею», – пише Папа Франциск у посланні на ім’я Марко Ферріні, координатора «Комітету Назарат на підтримку переслідуваних християн» з нагоди десятиріччя ініціативи.

Десять років молитви на вервиці на площі за переслідуваних християн. Такого знакового етапу досягнув Комітет «Назарат», який щомісяця 20 числа запрошує мешканців Ріміні та інших міст до спільної прилюдної молитви за всіх переслідуваних християн. Десяту річницю ініціативи відзначатимуть 20 серпня 2024 р. на площі Трьох Мучеників разом з Преосвященним Ніколо Ансельмі, Єпископом Ріміні. Ініціатива розпочалася 20 серпня 2014 року, коли група друзів на заклик Марко Ферріні зібралася, щоб публічно помолитися за іракських християн, яких вигнали з домівок бойовики так званої Ісламської Держави. Тоді джихадисти почали маркувати будинки християн арабською літерою нун, щоб позначити будинки, які підлягають реквізиції. Йшлося про власність Назарат, тобто назареїв. Ця обставина й дала назву для комітету.

Промоутери культури пошани до всіх

Дякуючи Марко Ферріні за лист, у якому він поінформував про діяльність руху та його річницю, Святіший Отець складає подяку за «свідчення люблячого милосердя, близькості і особливо єднання з болем людей, поранених несправедливістю, утисками, ненавистю і жадібністю». «Усе людство сьогодні, як ніколи, потребує Доброї Новини миру, і кожен християнин покликаний звіщати її та ділитися нею. Тому я бажаю, щоб усі, хто бере участь у моментах молитви, і надалі з палаючими серцями та сповнені Святого Духа, були промоутерами культури пошани до всіх, гостинності та інклюзивного братерства, де кожен може скуштувати хліба сопричастя та радості солідарності», – пише Папа, заохочуючи учасників руху вдаватися по допомогу до Пречистої Діви Марії: «Нехай же Вона запалить у нашому серці полум’я надії, щоб наважитися уявляти майбуття спокою та гармонії».