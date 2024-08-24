Папа призначив свого легата на 53-й Міжнародний Євхаристійний Конгрес

На заходах у столиці Еквадору Папу Франциска представлятиме вислужений Архиєпископ Каракаса.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 24 серпня 2024 р., у Ватикані повідомили про те, що Папа Франциск призначив кардинала Бальтасара Енріке Порраса Кардосо, вислуженого Архиєпископа Каракаса, Папським Легатом на 53-й Міжнародний Євхаристійній Конгрес, який від 8 до 15 серпня 2024 р. відбуватиметься в столиці Еквадору м. Кіто.

«Братерство для зцілення світу. “Ви ж усі брати” (Мт 23,8)» – такою є тема цього конгресу, який проводитиметься в Еквадорі в контексті відзначень 150-річчя посвячення цієї країни Пресвятому Ісусовому Серцю. «Ця церковна зустріч виявить плідність Євхаристії для євангелізації та оновлення віри на Латиноамериканському континенті», – зазначається в комюніке Папського Комітету Міжнародних Євхаристійних Конгресів, яким було оголошено про обрання місця проведення.

Історична довідка

Ідея міжнародних зустрічей, присвячених Євхаристійному культові, зродилась у Західній Європі в другій половині ХІХ століття і мала на меті як оживлення і поширення набожності до Ісуса, утаєного в Пресвятій Євхаристії, так і протистояння дедалі сильнішим антицерковним та секуляризаційним тенденціям. Наступним кроком стало бажання поєднати такі прощі з конференціями, перетворюючи їх в міжнародні релігійно-наукові зустрічі. Крім Міжнародних, такі конгреси відбуваються і на національному чи місцевому рівнях.

Подолавши різні труднощі, за підтримки кількох підприємців 28-30 червня 1881 року у місті Лілль у Франції проведено перший Міжнародний Євхаристійний Конгрес, на який зібралося 8 тисяч людей, між якими понад 360 делегатів з Франції та майже 50 з-за кордону, зокрема, з Чилі та Мексики. Вперше такий конгрес під проводом Єпископа Риму відбувся 1905 року. Це був 16-й з черги конгрес, який проходив у Римі за активної участі святого Папи Пія Х. Святий Папа Павло VI був першим Римським Архиєреєм, який брав участь в Міжнародних Євхаристійних Конгресах поза Римом: 1964 року в Бомбеї (Індія) та 1968 року в Боготі (Колумбія). Цю традицію підтримав святий Іван Павло ІІ, а Папа Франциск 12 вересня 2021 року відслужив заключну Святу Месу 52-го конгресу в Будапешті, зупинившись на кілька годин в угорській столиці, перед тим як прибути з Апостольським візитом в Словаччину.