Папа прийняв у Ватикані Президента Малаві

Глава африканської держави також провів переговори в Державному Секретаріаті, де сторони зупинилися на політичній і суспільно-економічній ситуації в країні та обмінялися думками про регіональну й міжнародну ситуацію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 19 серпня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента Республіки Малаві Лазаруса МакКарті Чакверу. Як інформує пресслужба Святого Престолу, розмова тривала приблизно 20 хвилин і завершилася обміном подарунками.

Опісля Глава африканської держави зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. У зустрічі брав участь також архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями. У ватиканському комюніке для преси зазначається, що під час переговорів у Державному Секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Малаві, а також обговорено деякі аспекти політичної та соціально-економічної ситуації в країні, зокрема, співпрацю з Католицькою Церквою у сферах охорони здоров'я, освіти та професійної підготовки. У ході розмови відбувся також обмін думками щодо регіональних та міжнародних питань, відзначаючи важливість сприяння діалогу та примиренню між народами.