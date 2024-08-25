Папа: свідчити Боже співчуття серед тих, хто втратив віру в майбутнє

Плекати почуття милосердя та солідарності до всіх, а особливо до тих, хто перебуває у труднощах, закликає Папа Франциск учасників Національного Євхаристійного Конгресу на Мадагаскарі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Будьте місіонерами Христової любові: з таким закликом Папа Франциск звертається до учасників Національного Євхаристійного Конгресу на Мадагаскарі, що від 23 до 25 серпня проходить в Анціранані. У посланні, адресованому голові Єпископської конференції преосвященному Марі Фаб'єну Рахаріламбоньяїну, Святіший Отець підкреслює, що зустріч, спрямована на те, щоб повернути вірних «до найголовнішого, допомогти їм наново відкрити значення євхаристійної адорації та прагнення проводити час з Христом», набуває особливого значення в той час, коли ми готуємося до завершення Синоду на тему синодальності.

Крім того, в рік, коли відзначається сторіччя «Молодіжного Євхаристійного Руху», Папа Франциск вказує на те, що сьогодні «віра в реальну присутність Господа є великим викликом» і заохочує учасників рух допомагати іншим «досвідчити Ісуса в Євхаристії». «Допомагайте їм також робити своє життя приношенням Богові, – пише він, – поєднаним з життям Ісуса, присутнього на вівтарі, щоб Його можна було краще пізнавати, любити та служити Йому».

Папа Франциск побажав учасникам Євхаристійного конгресу, щоб ця зустріч допомогла кожному «плекати почуття любові й солідарності з усіма, для яких життєвий шлях з кожним днем стає дедалі складнішим». Численним «знеохоченим людям, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом», як пише Папа, цитуючи свою буллу проголошення ювілею 2025 року Spes non confundit, необхідно нести «Господню надію». «Будьте свідками Його співчуття та милосердної любові», – закликає Святіший Отець, призиваючи заступництво Богородиці, щоб кожна людина могла кожного дня поглиблювати свої стосунки з Христом.