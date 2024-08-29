Папа: захист гідності людини – завдання всіх християн, незалежно від конфесії

У посланні учасникам XVII Міжхристиянського симпозіуму Папа Франциск звертає увагу на те, що зміни, породжені цифровою революцією, змушують людей переосмислити свою ідентичність, свою роль в світі та покликання до трансцендентності, й цей виклик стоїть перед усіма християнами, незалежно від їхньої конфесійної приналежності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«“Що таке людина?” (Пс 8,5) у період антропологічних змін», – такою є тема XVII Міжхристиянського симпозіуму, який від 28 до 30 серпня 2024 р. відбувається в Трані на півдні Італії. Його організували Францисканський інститут духовності «Антоніанум» та Факультет православного богослов’я Університету Аристотеля в Салоніках. На ім’я кардинала Курта Коха, Префекта Дикастерії сприяння єдності між християнами, Папа Франциск написав послання, звернене до учасників цього заходу, зазначаючи, що сьогодні ми можемо говорити не просто про антропологічні зміни, а про «справжню революцію».

Переосмислення ідентичності

«Зміни, спричинені цифровою революцією, такі як, наприклад, розвиток штучного інтелекту та неймовірні досягнення в науці, змушують сучасних людей переосмислити свою ідентичність, свою роль у світі та суспільстві, а також своє покликання до трансцендентності», – пише Святіший Отець, пояснюючи, що постійно піддається дискусії «особливість людської істоти серед загалу створіння, її унікальність відносно інших тварин і навіть її стосунки з машинами». Крім того, «структурно змінюється» спосіб того, як люди сприймають фундаментальні моменти свого життя, такі як народження чи смерть. «Перед обличчям цієї поточної антропологічної революції неможливо реагувати лише запереченням і критикою. Ми потребуємо радше глибокої рефлексії, здатної оновити наше мислення і рішення», – наголошує Єпископ Риму.

Спільне завдання

У цьому контексті Папа підкреслює, що згаданий виклик стосується всіх християн, до якої б Церкви вони не належали. І той факт, за його словами, що католики й православні спільно ініціюють ці розмірковування, викликає особливе зацікавленні. «Зокрема, у світлі навчання Святого Письма та християнського Передання необхідно ще раз ствердити, що кожна людина наділена гідністю самим фактом свого існування як духовна істота, створена Богом і призначена до синівських стосунків з Ним (пор. Еф 1,4-5), незалежно від того, чи діє вона згідно зі своєю гідністю, чи ні, від соціально-економічної ситуації, в якій вона живе, чи від умов свого життя. Захист цієї гідності від дуже конкретних загроз, таких як бідність, війна, експлуатація та інші, є спільним зобов'язанням для всіх Церков, над яким вони повинні трудитися разом», – зазначає Святіший Отець.