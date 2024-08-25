Папа: Бог присутній і в секуляризованому суспільстві

Думками про те, як і надалі жити цінностями, почерпнутими з Євангелія, у секуляризованому суспільстві, Папа Франциск поділився з учасниками форуму, що аналізує виклики, які стоять перед Європою та світом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Європейські суспільства покликані знайти шляхи і засоби для зменшення поляризації всередині себе і залишатися відкритими на світ навколо себе», – наголошує Папа Франциск у своєму посланні учасникам цьогорічного «Європейського форуму Альпбах». Йдеться про захід, який щорічно протягом трьох тижнів серпня відбувається в альпійському містечку Альпбах у Тіролі, Австрія, збираючи політиків, науковців, підприємців та студентів, щоб обговорювати та пропонувати нові ідеї вирішення європейських і глобальних проблем.

Права і загроза популізму

Святіший Отець розпочинає свого листа із того, що зізнається, що коли думає про Європу, то думає, насамперед, «про континент прав людини». Бо «універсальні права людини саме тут менше більше отримали свій розвиток». «Наразі ми переживаємо період кризи в Європі, що, як і кожна криза, несе з собою загрози та можливості; це час, коли різні популістські рухи користуються великою популярністю. Причини цього криються, головним чином, в економічних і політичних факторах», – пише він, стверджуючи, що в результаті цієї популістської «хвилі» деякі ідеали в Європі почали зникати, «а деякі принципи, що стосуються поведінки щодо слабших членів суспільства, відсунуті на задній план».

Цінності з Євангелія в секуляризованому суспільстві

Папа Франциск нагадує, що ці принципи, між якими особливої уваги заслуговують людська гідність і братерство, завжди були пов’язані із Євангелієм. Він визнає, що сьогодні культурний контекст змінився, і Церква «покликана жити в секуляризованому суспільстві», але це, за його словами, «не повинно ні дивувати, ні лякати, бо ми знаємо, що Бог присутній і там». «Навпаки, з оновленою мотивацією ми намагаємося, як християни, внести багатство католицького соціального вчення з його заявленою універсальністю. Також і Європейський Союз, від самого свого заснування, має універсалістські риси, і бажано, щоб він їх не втратив. У цьому сенсі особливо важливим є аспект братерства. З цього випливає, що європейські суспільства покликані знайти шляхи і засоби для зменшення поляризації всередині себе і залишатися відкритими на світ навколо себе», – пише Святіший Отець, побажавши учасникам форуму бути «заразливими свідками європейських ідеалів».