Папа поблагословив спільну місію «Mediterranea Saving Humans» та «Migrantes»

Папа Франциск написав до душпастиря неурядової організації, корабель якої «Mare Jonio», у співпраці з Фундацією «Migrantes» Італійської Єпископської Конференції, цими днями перебуває в морі в рамках місії «SAR».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Бажаю вам всього найкращого і посилаю своє благословення команді Mediterranea Saving Humans та представникам Migrantes. Молюся за вас. Щиро дякую за ваше свідчення». Короткою відповіддю на емайл о. Маттії Феррарі, капелана на судні «Mediterranea Saving Humans» Папа Франциск поблагословив чергову місію серед морських хвиль, присвячену порятункові мігрантів, які перепливають Середземне море. Святіший Отець побажав їм Божого благословення та опіки Пресвятої Богородиці.

Перша спільна місія

Відправною точкою місії «SAR» (Search and rescue – розшуки та порятунок) стало італійське портове місто Трапані, звідки 24 серпня 2024 року вирушила команда гуманітарної організації «Mediterranea Saving Humans», заснованої Лукою Казаріні, що з 2018 року рятує людей, які намагаються здійснити небезпечну морську переправу. Це перша місія, організована спільно з Фундацією «Migrantes» Італійської Єпископської Конференції. Завдяки підтримці єпископату до буксира «Mare Jonio», який раніше використовувався для операцій «SAR» організації «Mediterranea», приєдналься судно підтримки, на якому перебувають інші волонтери та медичний персонал, а також культурний медіатор і невелика група журналістів.

«Це судно підтримки, підготовлене спільно з “Мігрантес”, – пояснює о. Маттіа Феррарі, – на борту якого перебувають директори дієцезіальних відділів з Фано і Кальтаніссетти, є ще одним прикладом співпраці з Церквою, яка триває вже багато років і складається, перш за все, з багатьох стосунків на різних рівнях: від парафії до дієцезій та Вселенської Церкви». Співпраця, пояснює далі капелан «Mediterranea», яка «бачить згуртованими Церкву і людей доброї волі, що походять з різних соціальних світів і культурних середовищ, об'єднаних спільною сердечною любов'ю до наших братів і сестер мігрантів, на яку вказує Євангеліє».