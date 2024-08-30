Папа: ми покликані жити як християни в плюралістичному суспільстві

Приймаючи учасників пленарної асамблеї Дикастерії в справах євангелізації, присвяченої майбутньому Папського Урбаніанського Університету в Римі, Папа Франциск зазначив, що ідентичність і місія є важливими для інституції, але суттєвим є також вміти інтерпретувати час, в якому живемо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми не живемо в християнському суспільстві, але ми покликані жити як християни в сучасному плюралістичному суспільстві. Як християни і відкриті», – наголосив Папа Франциск у своєму слові до учасників пленарної асамблеї Дикастерії євангелізації, присвяченої майбутньому Папського Урбаніанського Університету в Римі. Цей навчальний заклад, що перебуває у віданні місіонерської дикастерії, є місцем навчання для студентів з теренів її компетенції.

Саме для того, щоб обдумати ідентичність, місію, очікування та майбутнє університету зібралася позачергова пленарна асамблея цього відомства Римської курії, що відповідальне за Церкву на місійних теренах. Свій внесок у ці роздуми зробили також відповідні єпископські конференції, зокрема, з Азії та Африки. Приймаючи їх у п’ятницю, 30 вересня 2024 р., Святіший Отець подякував за те, що вони застосовують «синодальний метод».

Ідентичність і місія

Перший момент, на який звернув увагу Папа, є біном ідентичність-місія. «Формування, викладання, дослідження та життєздатність Університету є частиною наданого нам мандату звіщати Добру Новину всім народам, і їхнє здійснення ніколи не можна вважати остаточно усталеним: вони завжди перебувають у русі. Це відкриті виміри, які повинні постійно піддаватися проводові подиху Святого Духа, Який керує історією і закликає нас інтерпретувати час, в якому ми живемо», – сказав він, зауваживши, що в той час, як «основоположні цінності інституції залишаються завжди актуальними», їх необхідно постійно зіставляти з «темами, які сьогоднішня дійсність ставить перед Церквою та світом». Адже, за його словами, ми не живемо в християнському суспільстві, але покликані жити по-християнськи та бути відкритими.

Очікування та майбутнє

У цьому контексті Святіший Отець перейшов до другого бінома – очікування та майбутнє – ділячись роздумами й конкретними вказівками, що стосуватися як освітньої пропозиції, так і необхідності раціоналізації ресурсів. «Це вимагає бачення, здатного виходити за межі сьогодення, здатного враховувати церковну і соціальну ситуацію, життєздатність церковних структур та їхню сталість, потреби місцевих Церков, покликання до священства і богопосвяченого життя, а також демографічні показники різних регіонів», – сказав він, зауваживши, що йдеться про реорганізацію, яка вимагає креативності та об’єднання зусиль, враховуючи також досвід інших папських університетів і академічних інституцій, що діють в Римі. Важливо, застерігає Папа, раціоналізувати ресурси, усунути марнотратство, відмовитися від того, що вже застаріло, надаючи перевагу, у випадку «Урбаніани», всьому, що може послужити для того, щоб «ще більше виявити її місіонерську та міжкультурну специфіку».

Євангелізація та інкультурація

Святіший Отець також висловив побажання, Урбаніянський університет також сприятиме зміцненню дослідницьких осередків у різних географічних і культурних регіонах та підтримуватиме тісніший зв'язок із семінаріями та богословськими інститутами в місцевих Церквах. «Як же ми потребуємо пастирів, як же ми потребуємо богопосвячених осіб і мирян, які вмітисуть втілювати місіонерський порив, щоб євангелізувати культури, і таким чином інкультурувати Євангеліє! Ці дві речі завжди йдуть разом: євангелізація культури та інкультурація Євангелія», – підкреслив Папа.