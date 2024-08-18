Папа: смертна кара не відновлює справедливість, а отруює суспільство

У передмові до книги Дейла Речінелли, в якій йдеться про його духовний супровід засуджених до смертної кари у в’язницях штату Флорида (США), Папа Франциск висловлює вдячність автору, зазначаючи, що його діяльність виражає «щиру відданість найпотаємнішій реальності Ісусового Євангелія – Божому милосердю, Його безкорисливій і незмінній любові до кожної людини, навіть до тих, хто вчинив зло».

Світлана Духович – Ватикан

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«Євангеліє – це зустріч з живою Особою, яка змінює життя: Ісус здатен докорінно змінити наші задуми, прагнення та світогляд. Пізнати Його означає наповнити наше існування сенсом, бо Господь дарує нам радість, яка не проминає, бо це Божа радість», – цими словами розпочинається передмова Папи Франциска до книги Дейла Речінелли «Християнин у камері смертників. Моє служіння поруч із засудженими», яку приготувало до друку Ватиканське видавництво. 72-річний Речінелла, в минулому успішний фінансовий адвокат з «Уолл-стріт», вже від 1998 року здійснює служіння як капелан-мирянин і разом зі своєю дружиною Сьюзан надає духовний супровід засудженим до смертної кари у кількох в'язницях Флориди. У книзі, що з’явиться в італійських книгарнях 27 серпня 2024 р., він розповідає про цей досвід, який розпочався із зустрічі з Ісусом.

У своїй передмові Святіший Отець зазначає, що служіння, яке здійснює Дейл разом зі своєю дружиною, надзвичайно складне, ризиковане і виснажливе, адже «воно дотикається до зла у всіх його вимірах: зла, заподіяного жертвам, яке неможливо виправити; зла, яке переживає засуджений, усвідомлюючи себе приреченим на неминучу смерть; зла, яке через застосування смертної кари поширюється в суспільстві». «Як я вже неодноразово говорив, – пише Папа, – смертна кара в жодному разі не є вирішенням проблеми насильства, від якого можуть страждати невинні люди. Страти, замість того, щоб відновити справедливість, підживлюють почуття помсти, яке перетворюється на небезпечну отруту для організму наших суспільств».

Автор передмови додає, що держави повинні дати ув'язненим шанс реально змінити своє життя, а не вкладати ресурси в їх усунення, «немов би це люди, які більше не варті того, щоб жити, і яких потрібно позбутися». А Ювілей 2025 повинен стати для всіх віруючих спонукою, щоб закликати до скасування смертної кари – практики, яка, згідно з Катехизмом Католицької Церкви, «є неприйнятною, бо зазіхає на недоторканність і гідність людини!» (№ 2267).

Папа Франциск підкреслює, що служіння Дейла Речінелли є великим даром для Церкви і суспільства в Сполучених Штатах, а також свідченням безмежного Божого милосердя. «Як навчив нас Надзвичайний Ювілей Милосердя, ми ніколи не повинні думати, що наш гріх, наша помилка чи наш вчинок може остаточно віддалити нас від Господа. Його серце вже розп'яте за нас. І Бог може нас тільки простити», – читаємо у передмові.

Далі Єпископ Риму роздумує над тим, що автор книги ймовірно стикається з критикою, докорами і неприйняттям за свою духовну підтримку засуджених. «Але хіба Ісус не прийняв у свої обійми засудженого на смерть злодія? Що ж, Дейл Речінелла справді зрозумів, що Божа любов безмежна, і свідчить це своїм життям щоразу, коли проходить через двері в'язниці, особливо тієї, яку він називає “домом смерті”. Він зрозумів, що навіть найбрудніші наші гріхи не спотворюють нашу особистість в Божих очах: ми залишаємося Його дітьми, яких Він любить, яких береже і вважає дорогоцінними», – пише Папа.

Наприкінці передмови до книги «Християнин у камері смертників. Моє служіння поруч із засудженими» Святіший Отець висловлює вдячність її автору, Дейлу Речінеллі, зазначаючи, що його діяльність як капелана в камерах для засуджених до смертної кари виражає «щиру відданість найпотаємнішій реальності Ісусового Євангелія – Божому милосердю, Його безкорисливій і незмінній любові до кожної людини, навіть до тих, хто вчинив зло, і хто саме в погляді любові, в погляді Христа на хресті, може віднайти новий сенс свого життя, а також і смерті».