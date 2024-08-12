Папа богопосвяченим особам: капітула – час благодаті для вас і Церкви

Розпізнання, формування та милосердна любов – три спільні виміри служіння чотирьох чернечих згромаджень були в центрі роздумів, якими Папа Франциск поділився з учасниками відповідних генеральних капітул.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Коли відбувається капітула, ви завжди маєте благодать, а також відповідальність переживати момент, фундаментальний не тільки для життя ваших інститутів, але й для всієї Церкви: момент, коли ви слухаєте Святого Духа, щоб і надалі сприяти тому, щоб харизматичні натхнення, дані колись вашим Засновникам, розквітали в наші дні», – сказав Папа Франциск, приймаючи у понеділок, 12 серпня 2024 р., учасників і учасниць генеральних капітул Сестер Домініканок Місіонером святого Сикста, Сестер Товариства Пресвятого Ісусового Серця, Сестер Введення в храм Пресвятої Марії та Товариства Божественних Покликань. Він запросив їх усіх разом замислитися над «трьома екзистенційними та апостольськими вимірами», спільними для їхніх розмаїтих дійсностей. Йдеться про розпізнання, формування та милосердну любов.

Наново відкривати красу спроможності прийняття рішень

Святіший Отець зауважив, що розпізнання, яке є «безпосередньою матерією» харизми отців вокаціоністів, у ширшому значенні стосується кожного згромадження та й кожної людини, адже є «частиною життя», пов’язаною з тим, що ми є вільними. Йдеться про «вимогливу працю, що вимагає слухання Господа, самих себе та інших», як також «мужності та жертовності», щоб конкретизувати те, що Бог, «ніколи не нав’язуючи нам свою волю», підказує нашому серцю.

«А наш світ так потребує заново відкрити для себе смак і красу прийняття рішень, особливо коли йдеться про остаточний вибір, який визначає вирішальний поворот у житті, як, наприклад, покликання. Тому він потребує отців і матерів, які допомагають, особливо молодим людям, зрозуміти, що бути вільним не означає вічно перебувати на роздоріжжі, вдаючись до маленьких "втеч" вправо і вліво, так і не обираючи по-справжньому дороги», – сказав він, нагадуючи, що справжня свобода передбачає також і ризикувати, розумно та розсудливо, але також з відвагою і духом жертовності.

Товаришувати іншим у світі, вбогому на стосунки

Переходячи до другого аспекту, яким є формування, Папа Франциск зазначив, що богопосвячене життя – це дорога зростання у святості, що огортає все життя, на якій «Господь постійно формує серця тих, кого Він обрав». Тому це вимагає наполегливості в молитві, участі в таїнствах, адорації. Крім того, не слід забувати про те, що це безперервний процес, і «лише той, хто покірно й постійно визнає, що перебуває “у формуванні”, може претендувати на те, щоби бути добрим “форматором” для інших», адже виховання – це завжди обмін досвідом.

«У цьому сенсі ваша сьогоднішня місія є безперечно пророчою в соціальному та культурному контексті, який вирізняється вируючою та безперервною циркуляцією інформації, але, з іншого боку, є драматично вбогим на людські взаємовідносини. У наш час існує нагальна потреба у вихователях, які вміють з любов'ю ставати супутниками для ввірених їм людей», – наголосив він.

Перемагати культуру відкинення мов непотребу

Врешті, якщо йдеться про милосердну любов, Святіший Отець звернув увагу на те, що всі чотири згромадження були засновані з метою підтримувати та виховували злиденну молодь, яка б в іншому випадку не мала б доступу до необхідної освіти. За його словами, також і сьогодні, під час цього спільного розпізнання, яким є капітула, варто мати перед очима обличчя вбогих, пильнуючи, щоби «під їхнім поглядом» на цих зібраннях був «завжди живим і пульсуючим порив до безкорисливості та безумовної любові, завдяки якій започаткувалася» їхня присутність у Церкві.

«У цьому – світло на нашій дорозі, і тут же – ефективна протиотрута для подолання культури викидання мов непотребу в нас самих і навколо нас», – сказав Папа, нагадуючи, що Ісус промовляє до нас через наших найбільш потребуючих братів і сестер.