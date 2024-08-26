Папа провідникам скаутів: вихователь виховує в першу чергу життям, а не словом

У посланні учасникам зустрічі дорослих скаутів із асоціації католицьких скаутів Італії, які сьогодні є провідниками дитячих, підліткових і молодіжних осередків, Папа Франциск вказав на педагогічний метод Ісуса, який зустрічаємо на сторінках Євангелій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Життя вихователя, його постійне людське і духовне зростання як Христового учня, підтримуване Божою благодаттю, є фундаментальним у його розпорядженні чинником, що надає ефективності його служінню молодим поколінням», – нагадує Папа Франциск провідникам Італійської асоціації католицького скаутства, які від 22 до 25 серпня 2024 р. проводили у Вероні свою зустріч.

Делікатне завдання

У своєму посланні учасникам зустрічі дорослих скаутів, які сьогодні займаються передаванням свого досвіду молодим поколінням, Святіший Отець побажав, аби ці дні роздумів посприяли усвідомленню того, наскільки делікатним є це служіння дітям, підліткам і молоді, яких потрібно «супроводити з мудрістю та підтримувати любов’ю». А це вимагає «якісного приготування тих, хто покликаний виконувати цю важливу місію». «Зокрема, йдеться про розвиток уміння слухати та мистецтва діалогу, які природно вкорінені в молитовному житті, де людина вступає в діалог з Господом, затримується в Його присутності, щоб навчитися від Нього мистецтва самовідданої любові, щоб її існування поступово ставало співзвучним з серцем Учителя», – пише він

На першому місці – приклад життя

У цьому контексті Наступник святого Петра вказує на приклад Ісуса, Який «знав, коли бути присутнім, а коли – відсутнім, коли треба виправити, а коли – похвалити, супроводити, або ж дати доручення та дозволити апостолам зустрітися з місіонерським викликом». За його словами, потрібно також брати до уваги виховний вплив життя та поведінки вихователів, пам’ятаючи, що «вихователі, в першу чергу, більше виховують своїм життям, а не словами», оскільки тоді «їхнє життя свідчить про те, що їхні слова й жести стараються передавати під час формаційного діалогу й супроводу».