Папа іспанським семінаристам: священство – дар любові від Господа

Зустрічаючись з іспанськими семінаристами, з нагоди їхнього паломництва до Риму, Папа Франциск, у своїй промові, яку вручив їм у письмовій формі, звернув увагу на чотири аспекти священичого життя: духовне життя, навчання, життя у спільноті та апостольську діяльність.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан



В суботу, 03 серпня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції спільноту Вищої духовної семінарії “Nuestra Señora de los Apóstoles” Матері Божої Апостолів з Хетафе в Іспанії, які прибули на паломництво до гробів апостолів Петра й Павла, разом із єпископами, ректором та форматорами, що їх супроводжують. Це паломництво є частиною програми святкувань з нагоди 30-ї річниці від заснування семінарії. Святіший Отець вручив присутнім заздалегідь приготовану промову, у якій висловлює сподівання, що ця проща до Риму також допоможе семінаристам в духовному приготуванні до радісного святкування Ювілею 2025 року.

Шлях уподібнення до Ісуса, Доброго Пастиря

Єпископ Риму пригадує слова святого Івана Марії Віаннея, покровителя духовенства та опікуна душ, памʼять якого вшановується 4 серпня, який говорив, що «якби ми добре зрозуміли, ким є священик на землі, ми б померли, але не від страху, а від любові». Натхненний думкою цього святого, він підкреслює, що і семінаристи «отримали цей поклик любові від Господа» та готуються прийняти дар священства, за допомогою їхніх форматорів та багатьох інших. Наступник святого Петра також зазначає, що «цей шлях уподібнення до Ісуса, Доброго Пастиря, не позбавлений труднощів», тому щоразу, зустрічаючись із семінаристами, він нагадує, що вони «повинні прямувати ним, дбаючи про чотири основні аспекти: духовне життя, навчання, життя у спільноті та апостольську діяльність».

Жити в повній відданості Богові та ближнім

Папа заохочує дбати про гармонію, в цій чотирьохвимірній реальності. «Тому що Господь і Церква очікують від вас, семінаристів, щоб ви були, перш за все, людьми чесними і щедрими у своїй відповіді на отримане покликання, завжди готовими слухати і прощати, мати рішучий намір жити в повній відданості Богові і братам та сестрам, і бути особливо прихильними до тих, хто найбільше страждає, до бідних і відкинутих», – зазначає він.

Христос є центром життя священика

Святіший Отець також зауважує, що не випадково Вища семінарія, де вони навчаються, розташована на горі Серро-де-лос-Анхелес, яка традиційно вважається географічним центром Піренейського півострова. Там також стоїть статуя Пресвятого Серця Христового та скит Матері Божої Ангелів, покровительки Хетафе. Папа запевняє, що проситиме Господа Ісуса, «щоб Він був для кожного з них центром життя, щоб Він формував їхнє серце подібно до Свого» та висловлює побажання, щоб Мати Божа Ангелів супроводжувала їх на обраному шляху.