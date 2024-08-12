Папа прийняв на аудієнції ректорку Італійського Католицького Університету

Перша жінка на цій посаді представила Святішому Отцеві проекти навчального закладу й подякувала за постійну увагу до його діяльності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 12 серпня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції ректорку Католицького Університету Пресвятого Серця професорку Елену Беккаллі, яка очолює університет від 1 липня.

Як зазначається у повідомленні пресслужби навчального закладу, під час зустрічі були обговорені різні теми, багато з яких стосувалися університетського світу та питання надзвичайної ситуації в сфері освіти. Професорка Беккаллі висловила глибоку і безмежну вдячність Святішому Отцеві за його постійну увагу до університету італійських католиків, який з моменту свого заснування служить суспільству, італійській та вселенській Церкві, та представила йому численні проекти, які університет має намір реалізувати, щоб запропонувати свій внесок в осмислення пограничних питань у глобальній перспективі.

П’ятдесятирічна Елена Беккалі, мандат якої розпочався 1 липня 2024 року, є дев’ятим ректором Католицького Університету Пресвятого Серця, але першою жінкою на цій посаді. Випускниця цього навчального закладу, на момент призначення вона вже десять років очолювала Факультет банківських, фінансових та страхових наук. Вона є членом Наукового комітету фундації «Centesimus Annus Pro Pontifice» та входить до складу експертної групи з питань соціально відповідальних інвестицій Італійської єпископської конференції.