Папа капуцинам: бути мужами любові, прощення та примирення

Приймаючи учасників 86-ї Генеральної Капітули Братів Менших Капуцинів, Папа Франциск нагадав про три фундаментальні виміри францисканської духовності: братерство, готовність іти туди, де є потреба, та зусилля заради миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Те, що ви тепер переживаєте – це важливий момент для вас і для Церкви», – сказав Папа Франциск, приймаючи у суботу, 31 серпня 2024 р., учасників LXXXVI Генеральної капітули Ордену Братів Менших Капуцинів. Він пояснив, що йдеться про зустріч, яка зібрала ченців з різних країн і культур, які перебувають разом, щоб слухати одні одних і спілкуватися однією мовою Святого Духа. В цьому контексті Святіший Отець поділився деякими думками про «три виміри францисканської духовності», які можуть «допомогти в розпізнанні та в місіонерському апостольстві». Ними є братерство, готовність бути там, де є потреба та зусилля задля миру.

У центрі – людина, а не засоби

Роздумуючи про перший аспект, Папа Франциск розпочав із теми капітули «Господь дав мені братів, щоб іти в світ». Він зауважив, що ці слова покликаються на досвід святого Франциска, підкреслюючи, що згідно з його харизмою, місія «народжується з братерства, щоб поширювати братерство». «Отже, ви зібралися не для того, щоб оптимізувати – як ми, на жаль, іноді чуємо – “людські ресурси” Ордену, не для того, щоб покращити його діяльність або зберегти його структури. Радше, ви знову визнаєте себе вибраними братами у вірі, зібраними і супроводжуваними сповненим любові промислом Отця, і дозволяєте, щоб ця істина ставила перед вами питання, особливо у тому, що стосується формування, над яким ви вже певний час працюєте. І добре робите, бо без формування немає майбутнього», – сказав Святіший Отець, застерігаючи, щоби під час нарад не ставити в центрі уваги економічні ресурси чи людські розрахунки, які є лише корисними інструментами, про які потрібно дбати, але «лише як про засоби, а не мету». «У центрі ж, – закликав він, – нехай завжди будуть особи: ті, до кого Господь вас посилає, і ті, з якими дає вам дар жити, їхнє благо та їхнє спасіння».

Готовність послужити

Це, як зазначив далі Наступник святого Петра, веде до другого аспекту, яким є готовність. «Ви, капуцини, відомі тим, що готові йти туди, куди ніхто не хоче йти, і це дуже добре. Насправді, ваш відкритий стиль свідчить усім, що найважливіше в житті – це милосердна любов, і що заради неї завжди варто присвятити своє життя», – мовив він, назвавши це свідченням спільноти, завжди готової виходити назовні, що є «важливим знаком», особливо в такий час як наш, «коли байдужість і егоїзм, здається, переважають над доступністю, повагою і спільністю, з серйозними і очевидними наслідками, такими як несправедлива експлуатація вбогих і нищення довкілля».

Бути ближніми для всіх

Врешті, переходячи до третього аспекту, яким є зусилля задля миру, Святіший Отець зауважив, що послідовники святого Франциска, завдяки своїй здатності перебувати поруч з усіма, протягом століть здобули славу миротворців, спроможних «створювати нагоди для зустрічі, бути посередниками у подоланні конфліктів, наново об’єднувати людей та просувати культуру примирення, також і у важких ситуаціях». В основі цієї харизми, за його словами, є фундаментальна передумова – бути в Христі ближнім для всіх, особливо до найубогіших, відкинутих і знедолених, нікого не виключаючи.

«Сам святий Франциск, як ми знаємо, став “мужем миру”, якого визнає весь світ, починаючи з його зустрічі з прокаженими, в обіймах яких він відкрив і прийняв свої найглибші рани, і в присутності яких зустрів Христа, свого Спасителя. Таким чином, з прощеного він став носієм прощення, з того, кого полюбили – дарувальником любові, з примиреного – поборником примирення», – сказав Папа, додаючи, що саме віра при багатьох нагодах зробила його інструментом миру в Божих руках.