Папа: молімося, щоб був почутий крик Землі і голос жертв кліматичних катастроф

Протягом місяця, який розпочинається Днем молитви в намірі піклування про створіння, Папа Франциск заохочує молитися за те, щоб був почутий крик землі та голос тих, хто страждає від кліматичних змін.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Якщо ми зміряємо температуру планети, то побачимо, що Землю лихоманить. Що вона погано почувається, як будь-який хворий», – говорить Папа Франциск у відеопредставленні молитовного наміру на вересень, призначеного для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), розпочинаючи його закликом: «Молімося за Землю, яка страждає», і запитуючи: «Але чи ми прислухаємося до цього болю? Чи прислухаємося до болю мільйонів жертв екологічних катастроф?».

Урагани, пожежі, цунамі, посухи, танення льодовиків: крик Землі, про який йдеться у відеозверненні Папи, лунає дедалі частіше. Кадри, що супроводжують слова Святішого Отця, показують наслідки кліматичної кризи для людей: бачимо людей, які втікають від екологічних катастроф, мігрантів, кількість яких збільшується через вплив зміни клімату, дітей, змушених долати десятки кілометрів у пошуках трохи води. «Найбільше від наслідків цих стихійних лих страждають убогі, ті, хто змушений покидати свої домівки через повені, спеку чи посуху», – констатує Наступник святого Петра.

Занепокоєння Папи підтверджують авторитетні дослідження: за даними Всесвітнього економічного форуму, країни з низьким рівнем доходу виробляють десяту частину викидів, але найбільше страждають від зміни клімату. За оцінками, до 2050 року неконтрольована зміна клімату змусить понад 200 мільйонів людей мігрувати в межах своїх країн і зіштовхне 130 мільйонів людей у прірву бідності.

«Подолання екологічних криз, спричинених людиною, таких як кліматична криза, забруднення або втрата біорізноманіття, вимагає не лише екологічних, але й соціальних, економічних та політичних відповідей», – наголошує Святіший Отець, вказуючи також на необхідність зусиль «для боротьби з бідністю та для захисту природи, змінюючи наші особисті звички та звички наших спільнот».

«Молімося, щоб кожен з нас своїм серцем прислухався до крику Землі і плачу жертв екологічних катастроф і кліматичної кризи, взявши на себе особисте зобов'язання берегти світ, в якому ми живемо», – закликає Папа Франциск.