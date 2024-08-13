Десять років тому Папа Франциск вирушив у Корею, щоб зустрітися з молоддю Азії

У той час, як у столиці Корейської Республіки розпочалися приготування до СДМ 2027, сьогодні згадаємо про події десятирічної давності, коли Наступник святого Петра вперше взяв участь у Азійському дневі молоді, континентальному відповідникові СДМ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Від 13 по 18 серпня 2014 року Папа Франциск відвідував Корейську Республіку. Головною метою поїздки була участь у шостому Азійському дневі молоді, що вперше відбувся за участю Глави Католицької Церкви. Перебування на «Землі ранкової свіжості» також стало нагодою здійснити беатифікацію 129-х мучеників.

Вже під час першої зустрічі, що була зустріччю з владою, Папа Франциск поєднав пам’ять про страждання, які ця азійська країна була змушена перенести через насильство, переслідування та війни, із наголошуванням на надії на справедливість, мир і єдність, які ніколи не гаснули в корейському народові. Темами його промов було зміцнення демократії в категоріях глобалізації солідарності, а єпископів він закликав до того, щоби саме пам’ять і надія давали натхнення Церкві в Кореї, яку Святіший Отець заохотив бути святою, місійною та покірною, далекою від світських критеріїв.

Але найвражаючішими були зустрічі з молоддю, що становить, зрештою, дві третіх населення цієї країни. Юнаків і дівчат Глава Католицької Церкви закликав співпрацювати в розбудові Церкви. «Як Господь вчинив, що Його слава засіяла в геройському свідченні мучеників, так само Він прагне, щоб Його слава засяяла у вашому житті, а через вас Він бажає просвітити життя цього великого континенту», – сказав Папа, промовляючи до азійської молоді в санктуарії на честь корейських мучеників, зауваживши, що це велике зібрання дає змогу «розпізнати дещо з того, чим покликана бути Церква у вічному Божому задумі».

«Спільно з молоддю з кожного місця, – пояснив він, – ви бажаєте залучатися в будування світу, в якому всі житимуть разом у мирі та дружбі, долаючи бар’єри і розколи, відкидаючи насильство й упередження. Саме цього Бог очікує від вас. Церква є паростком єдності всього людського роду. У Христі всі країни й народи покликані до єдності, яка не руйнує відмінності, яка визнає, примирює та збагачує їх».

«Підведіться й не дозвольте, аби помилкове життя притупило вашу чутливість до радості Євангелія», – закликав Наступник святого Петра юнаків і дівчат Азії. Їм, після успішного проведення зустрічі азійської молоді, Святіший Отець тепер доручив готувати зустріч глобального масштабу, адже саме в Сеулі 2027 року відбудеться чергове відзначення Світових днів молоді, що збере молодь під проводом Наступника святого Петра, але цього разу вже з усіх континентів.