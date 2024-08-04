Папа: матеріальні речі – не ціль, а засіб, щоб дарувати й отримувати любов

Під час недільної зустрічі з паломниками, у світлі євангельської розповіді про повчання Ісуса після чуда помноження хлібів, Папа Франциск заохотив замислитися над належним місцем матеріальних речей у нашому житті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після чуда помноження хлібів Ісус заохочує людей, які натовпом збиралися навколо Нього, замислитися над сенсом того, що трапилося. Про це розповідає святий євангелист Іван, відповідний уривок з Євангелії якого Папа Франциск коментував перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 4 серпня 2024 року. Святіший Отець нагадав, що люди спожили хліб, яким хтось поділився, маючи нагоду побачити, як, «незважаючи на незначні ресурси, завдяки великодушності та сміливості юнака, який надав для всіх те, що мав», усі наїлися досита. «Знак був чіткий: якщо кожен даруватиме іншим те, що має, з Божою допомогою також і з невеликою кількістю ресурсів всі можуть щось отримати», – підкреслив Наступник святого Петра.

Дорога до нескінченного життя

Як дізнаємося з євангельської розповіді, люди не зрозуміли цей знак. Вони, як зауважив Папа, переплутали Ісуса з магом і повернулися, шукаючи Його, бо сподівалися, що Він повторить чудо, ніби йдеться про якісь чари. «Вони були учасниками фундаментального для їхньої життєвої мандрівки досвіду, але не зрозуміли його значення: їхня увага була прикута лише до хлібів і до риби, до матеріальної їжі, яка одразу ж закінчилася. Вони не усвідомили, що це був лише інструмент, за допомогою якого Отець, втамувавши їхній голод, відкрив їм щось набагато важливіше. Що саме об’являє Отець? Дорогу до життя, яке триває вічно, і смак хліба, який безмежно насичує», – підкреслив Єпископ Риму, зауваживши, що цим справжнім хлібом був і є Ісус, улюблений Син, Який став людиною, прийшов, щоб розділити з нами нашу вбогість, і через неї «привести нас до радості повного сопричастя з Богом і ближніми».

Справжня спадщина

«Матеріальні речі не наповнюють життя. Вони допомагають рухати вперед і важливі, але не наповняють життя: це може зробити лише любов. А щоб це сталося, треба ступити на шлях милосердної любові, яка нічого не залишає для себе, а ділиться усім», – вів далі Святіший Отець, вказуючи на різні ситуації в наших сім’ях. Вистачить, за його словами, згадати про батьків, які трудяться все життя, щоб виховати своїх дітей та залишити їм щось на майбутнє. «Як же прекрасно, коли це послання знаходить розуміння, а діти вдячні та, в свою чергу, є солідарними між собою, як брати і сестри! І сумно, з іншого боку, коли вони чубляться за спадщину. Я бачив багато таких випадків: це сумно, вони б’ються між собою і, можливо, більше не розмовляють один з одним роками через гроші!» – зазначив Наступник святого Петра, звертаючи увагу на те, що найціннішим спадком є послання тата і мами, не гроші, а любов, з якою вони віддають дітям усе, що мають, подібно як це чинить Бог, і таким чином «вчать нас любити».

Підсумовуючи, Папа заохотив замислитися над тим, яке наше ставлення до матеріальних речей, чи не є ми їхніми невільниками, чи користуємося ними зі свободою, як інструментами для того, щоб дарувати й отримувати любов, а також чи вміємо дякувати Богові та ближнім за отримані дари й ними ділитися. «Нехай же Пресвята Марія, Яка віддала Ісусові все своє життя, навчить нас перетворювати кожну річ в інструмент любові», – побажав Святіший Отець.