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2024.08.25 Angelus 2024.08.25 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: чи слова Ісуса є для нас «словами вічного життя»?

Іти за Ісусом не є легко, бо не завжди можемо зрозуміти парадокс Його любові та радикальність Його посвяти, але саме в Нього є слова вічного життя. Про це Папа Франциск нагадав у своїй недільній проповіді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У шостій главі Євангелії від Івана читаємо розповідь про те, як учні Ісуса переживають критичний момент. Після того, як Христос назвав Себе хлібом, що зійшов з неба, ті, хто його слухав, розчарувалися та відійшли. Тоді Ісус навіть дванадцятьох апостолів запитав, чи й вони хочуть відійти, на що від імені всіх відповів Петро: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя». «Це прекрасний вислів, що свідчить про дружбу і довіру, які пов'язують його з Христом, разом з іншими учнями», – сказав Папа Франциск, коментуючи цю євангельську розповідь перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 25 серпня 2024 року.

Не є легко іти за Ісусом

Як зауважив Святіший Отець, дванадцятеро залишилися, бо знайшли в Ісуса «слова вічного життя». Вони чули Його проповідь, бачили Його чуда, поділяючи з Ним як прилюдні події, так і щоденність. Вони «не завжди розуміють те, що Вчитель каже і робить», їм іноді важко погодитися з «парадоксами Його любові» чи з «крайніми вимогами Його милосердя», з радикальністю «Його способу посвячуватися всім». «Рішення Ісуса часто виходять за рамки звичайної ментальності, за рамки тих же канонів інституційної релігії і традицій, аж до створення провокаційних і незручних ситуацій. Йти за Ним нелегко», – сказав Папа, зауваживши, що попри це, серед різних учителів свого часу, Петро та апостоли лише в Ньому знайшли відповідь «на спрагу життя, радості та любові». Лише завдяки Йому вони «відчули повноту життя, якої шукають».

Піддатися провокації Христового слова

Як зазначив далі Наступник святого Петра, це стосується також і нас, бо і нам «не є легко іти за Господом, збагнути Його спосіб діяння, засвоїти Його критерії та приклад». Однак, чим більше ми «приймаємо Його Євангеліє», приймаючи Його благодаті в Таїнствах, перебуваємо в Його товаристві на молитві, наслідуємо Його в любові, «тим більше відчуваємо красу, що полягає в тому, щоб мати Його своїм Другом, та усвідомлюємо, що лише в Нього є слова вічного життя». «Отож, запитаймо себе: наскільки Ісус присутній у моєму житті? Наскільки я дозволяю Його словам зворушити і спровокувати себе? Чи можу я сказати, що вони також для мене є “словами життя?”» – мовив Папа, побажавши: «Нехай же Марія, Яка прийняла Ісуса, Боже Слово, в своє тіло, допоможе нам слухати Його і ніколи Його не покидати».

25 серпня 2024, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.