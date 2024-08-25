Папа: чи слова Ісуса є для нас «словами вічного життя»?

Іти за Ісусом не є легко, бо не завжди можемо зрозуміти парадокс Його любові та радикальність Його посвяти, але саме в Нього є слова вічного життя. Про це Папа Франциск нагадав у своїй недільній проповіді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У шостій главі Євангелії від Івана читаємо розповідь про те, як учні Ісуса переживають критичний момент. Після того, як Христос назвав Себе хлібом, що зійшов з неба, ті, хто його слухав, розчарувалися та відійшли. Тоді Ісус навіть дванадцятьох апостолів запитав, чи й вони хочуть відійти, на що від імені всіх відповів Петро: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя». «Це прекрасний вислів, що свідчить про дружбу і довіру, які пов'язують його з Христом, разом з іншими учнями», – сказав Папа Франциск, коментуючи цю євангельську розповідь перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 25 серпня 2024 року.

Не є легко іти за Ісусом

Як зауважив Святіший Отець, дванадцятеро залишилися, бо знайшли в Ісуса «слова вічного життя». Вони чули Його проповідь, бачили Його чуда, поділяючи з Ним як прилюдні події, так і щоденність. Вони «не завжди розуміють те, що Вчитель каже і робить», їм іноді важко погодитися з «парадоксами Його любові» чи з «крайніми вимогами Його милосердя», з радикальністю «Його способу посвячуватися всім». «Рішення Ісуса часто виходять за рамки звичайної ментальності, за рамки тих же канонів інституційної релігії і традицій, аж до створення провокаційних і незручних ситуацій. Йти за Ним нелегко», – сказав Папа, зауваживши, що попри це, серед різних учителів свого часу, Петро та апостоли лише в Ньому знайшли відповідь «на спрагу життя, радості та любові». Лише завдяки Йому вони «відчули повноту життя, якої шукають».

Піддатися провокації Христового слова

Як зазначив далі Наступник святого Петра, це стосується також і нас, бо і нам «не є легко іти за Господом, збагнути Його спосіб діяння, засвоїти Його критерії та приклад». Однак, чим більше ми «приймаємо Його Євангеліє», приймаючи Його благодаті в Таїнствах, перебуваємо в Його товаристві на молитві, наслідуємо Його в любові, «тим більше відчуваємо красу, що полягає в тому, щоб мати Його своїм Другом, та усвідомлюємо, що лише в Нього є слова вічного життя». «Отож, запитаймо себе: наскільки Ісус присутній у моєму житті? Наскільки я дозволяю Його словам зворушити і спровокувати себе? Чи можу я сказати, що вони також для мене є “словами життя?”» – мовив Папа, побажавши: «Нехай же Марія, Яка прийняла Ісуса, Боже Слово, в своє тіло, допоможе нам слухати Його і ніколи Його не покидати».