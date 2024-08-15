Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
ПАПА

Папа: Діва Марія – наша провідниця та супутниця в дорозі до Господа

Під час молитви з паломниками в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії Папа Франциск вказав на приклад Пресвятої Богородиці, Яка нагадує нам про остаточну мету життя, якою є зустріч із Богом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В Євангелії від Луки читаємо, що Пречиста Діва Марія, отримавши благовість про те, що стане Божою Матір’ю та довідавшись, що її літня родичка при надії, відразу вирушила в подорож, щоб послужити їй. Коментуючи цей євангельський уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у четвер, 15 серпня 2024 р., Папа Франциск зосередив увагу на цій рисі юної Марії.

Метафора життя

Урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії є вихідним днем в Італії, тож опівдні на площу Святого Петра у Ватикані прибули численні римляни, паломники й туристи, щоби помолитися зі Святішим Отцем й отримати його благословення. Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він підкреслив, що Марія «не вважає за привілей новину, яку отримала від ангела», а навпаки, «виходить з дому та пускається в дорогу», з поспіхом, який «притаманний тій, що хоче поділитися цією звісткою з іншими та з дбанням про те, щоби послужити». «Ця перша подорож, насправді, є метафорою всього Її життя, адже з цього моменту Марія завжди буде в дорозі, слідуючи за Ісусом, як учениця Божого Царства. І, врешті-решт, Її земне паломництво завершується Взяттям на Небо, де Вона разом зі своїм Сином назавжди втішається радістю вічного життя», – сказав Наступник святого Петра.

Створені для небесної радості

Далі Папа наголосив, що не слід уявляти собі Богородицю як «непорушну статую», але можемо бачити в Ній нашу сестру, яка «ішла за Господом і назустріч ближнім, завершивши свою подорож у небесній радості». Таким чином, Вона «випереджує нас у мандрівці, нагадуючи нам усім, що також і наше життя – це безперервна подорож до горизонту остаточної зустрічі». «Молімося до Богородиці, щоб Вона допомогла нам здійснювати цю подорож до зустрічі з Господом», – заохотив Святіший Отець.

15 серпня 2024, 12:16

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

Читати все >

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.