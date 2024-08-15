Папа: Діва Марія – наша провідниця та супутниця в дорозі до Господа

Під час молитви з паломниками в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії Папа Франциск вказав на приклад Пресвятої Богородиці, Яка нагадує нам про остаточну мету життя, якою є зустріч із Богом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В Євангелії від Луки читаємо, що Пречиста Діва Марія, отримавши благовість про те, що стане Божою Матір’ю та довідавшись, що її літня родичка при надії, відразу вирушила в подорож, щоб послужити їй. Коментуючи цей євангельський уривок перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у четвер, 15 серпня 2024 р., Папа Франциск зосередив увагу на цій рисі юної Марії.

Метафора життя

Урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії є вихідним днем в Італії, тож опівдні на площу Святого Петра у Ватикані прибули численні римляни, паломники й туристи, щоби помолитися зі Святішим Отцем й отримати його благословення. Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він підкреслив, що Марія «не вважає за привілей новину, яку отримала від ангела», а навпаки, «виходить з дому та пускається в дорогу», з поспіхом, який «притаманний тій, що хоче поділитися цією звісткою з іншими та з дбанням про те, щоби послужити». «Ця перша подорож, насправді, є метафорою всього Її життя, адже з цього моменту Марія завжди буде в дорозі, слідуючи за Ісусом, як учениця Божого Царства. І, врешті-решт, Її земне паломництво завершується Взяттям на Небо, де Вона разом зі своїм Сином назавжди втішається радістю вічного життя», – сказав Наступник святого Петра.

Створені для небесної радості

Далі Папа наголосив, що не слід уявляти собі Богородицю як «непорушну статую», але можемо бачити в Ній нашу сестру, яка «ішла за Господом і назустріч ближнім, завершивши свою подорож у небесній радості». Таким чином, Вона «випереджує нас у мандрівці, нагадуючи нам усім, що також і наше життя – це безперервна подорож до горизонту остаточної зустрічі». «Молімося до Богородиці, щоб Вона допомогла нам здійснювати цю подорож до зустрічі з Господом», – заохотив Святіший Отець.