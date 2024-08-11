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2024.08.11 Angelus 2024.08.11 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: справжні віра та молитва відкривають розум і серце, а не закривають їх

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск поділився думками про те, в чому полягає справжня релігійність, в якій йдеться не стільки про виконання різних практик, як про слухання Бога, про те, щоб старатися зрозуміти, що Він хоче нам сказати, а не шукати в Ньому підтвердження своїх ідей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

На сторінках Євангелії від Івана знаходимо розповідь про те, якою була реакції юдеїв на слова Ісуса про те, що Він зійшов з неба. «Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір якого ми знаємо? Як же тепер каже: “Я зійшов з неба?”» – нарікали вони між собою. Про небезпечність такого підходу Папа Франциск говорив у своїй недільній катехизі, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» опівдні 11 серпня 2024 року.

Шкідливість упередження

Промовляючи до паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець звернув увагу на те, що співрозмовники Ісуса переконані в тому, що Він не міг зійти з неба лише тому, що є сином теслі, що його мати і родичі – звичайні люди, так як усі. Хіба Бог може об’являтися в настільки звичайний спосіб? «Вони у своїй вірі заблоковані упередженням, упередженням з огляду на Його просте походження і, відповідно, припущенням, що вони не мають чого від Нього навчитися. […] Вони мають свої закостенілі схеми, а в їхніх серцях немає місця на те, що в них не вписується, на те, що вони не можуть каталогізувати і помістити на запорошені полиці своїх гарантій», – підкреслив Папа.

Захист власних переконань

Наступник святого Петра звернув увагу на те, що йдеться про людей, які «зберігають закон, дають милостиню, постять і виконують молитовні приписи». Ісус вже вчинив різні чуда. Як же так, що це «не допомагає їм розпізнати в Ньому Месію»? «Це тому, що вони виконують релігійні практики не стільки для того, щоб слухати Господа, як для того, щоб знайти в них підтвердження того, що вони думають», – сказав Папа, зауваживши, що підтвердженням того є те, що вони навіть не переймаються тим, щоб звернутися до Ісуса за роз’ясненнями, а лише нарікають між собою, немовби стараючись «запевнити одні одних в тому, в чому вони переконані», наче «закриваючись у непроникній фортеці». І через це «неспроможні увірувати».

По-справжньому зустріти Бога

Тож Святіший Отець заохотив звернути увагу на цю ситуацію, бо «іноді таке саме може трапитися і з нами» у нашому житті, в нашій молитві. Може трапитися так, що «замість того, що справді слухати те, що Господь хоче нам сказати, ми шукаємо від Нього та від інших лише підтвердження того, що ми думаємо, своїх переконань, своїх суджень». Однак, «такий спосіб звертатися до Бога» не допомагає Його зустріти, ані «відкритися на дар Його світла та Його благодаті, щоб зростати в доброму». «Браття й сестри, віра та молитва, коли є справжніми, відкривають розум і серце, а не закривають їх», – сказав Папа, заохотивши слухачів відповісти собі на кілька запитань, замислившись над тим, якою є наша віра, чи ми готові втихомиритися, щоб почути та прийняти Божий голос. «Нехай же допоможе нам Марія з вірою слухати Господній голос та відважно сповняти Його волю», – побажав він.

11 серпня 2024, 12:08

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.