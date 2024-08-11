Папа: справжні віра та молитва відкривають розум і серце, а не закривають їх

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск поділився думками про те, в чому полягає справжня релігійність, в якій йдеться не стільки про виконання різних практик, як про слухання Бога, про те, щоб старатися зрозуміти, що Він хоче нам сказати, а не шукати в Ньому підтвердження своїх ідей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

На сторінках Євангелії від Івана знаходимо розповідь про те, якою була реакції юдеїв на слова Ісуса про те, що Він зійшов з неба. «Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір якого ми знаємо? Як же тепер каже: “Я зійшов з неба?”» – нарікали вони між собою. Про небезпечність такого підходу Папа Франциск говорив у своїй недільній катехизі, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» опівдні 11 серпня 2024 року.

Шкідливість упередження

Промовляючи до паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець звернув увагу на те, що співрозмовники Ісуса переконані в тому, що Він не міг зійти з неба лише тому, що є сином теслі, що його мати і родичі – звичайні люди, так як усі. Хіба Бог може об’являтися в настільки звичайний спосіб? «Вони у своїй вірі заблоковані упередженням, упередженням з огляду на Його просте походження і, відповідно, припущенням, що вони не мають чого від Нього навчитися. […] Вони мають свої закостенілі схеми, а в їхніх серцях немає місця на те, що в них не вписується, на те, що вони не можуть каталогізувати і помістити на запорошені полиці своїх гарантій», – підкреслив Папа.

Захист власних переконань

Наступник святого Петра звернув увагу на те, що йдеться про людей, які «зберігають закон, дають милостиню, постять і виконують молитовні приписи». Ісус вже вчинив різні чуда. Як же так, що це «не допомагає їм розпізнати в Ньому Месію»? «Це тому, що вони виконують релігійні практики не стільки для того, щоб слухати Господа, як для того, щоб знайти в них підтвердження того, що вони думають», – сказав Папа, зауваживши, що підтвердженням того є те, що вони навіть не переймаються тим, щоб звернутися до Ісуса за роз’ясненнями, а лише нарікають між собою, немовби стараючись «запевнити одні одних в тому, в чому вони переконані», наче «закриваючись у непроникній фортеці». І через це «неспроможні увірувати».

По-справжньому зустріти Бога

Тож Святіший Отець заохотив звернути увагу на цю ситуацію, бо «іноді таке саме може трапитися і з нами» у нашому житті, в нашій молитві. Може трапитися так, що «замість того, що справді слухати те, що Господь хоче нам сказати, ми шукаємо від Нього та від інших лише підтвердження того, що ми думаємо, своїх переконань, своїх суджень». Однак, «такий спосіб звертатися до Бога» не допомагає Його зустріти, ані «відкритися на дар Його світла та Його благодаті, щоб зростати в доброму». «Браття й сестри, віра та молитва, коли є справжніми, відкривають розум і серце, а не закривають їх», – сказав Папа, заохотивши слухачів відповісти собі на кілька запитань, замислившись над тим, якою є наша віра, чи ми готові втихомиритися, щоб почути та прийняти Божий голос. «Нехай же допоможе нам Марія з вірою слухати Господній голос та відважно сповняти Його волю», – побажав він.