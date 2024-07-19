Оприлюднено програму Апостольської подорожі в Люксембург і Бельгію

Відвідини Бенелюксу триватимуть чотири дні: провівши день в Люксембурзі, де зустрінеться з представниками влади та католицькою громадою, Папа три дні перебуватиме в Бельгії, де крім звичних зустрічей важливе місце в програмі займає академічне середовище.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після двотижневої подорожі в Тихоокеанський регіон і в південно-східну Азію, яка відбудеться на початку вересня, від 26 до 29 вересня Папа Франциск здійснить відвідини Люксембургу та Бельгії. У п’ятницю, 19 липня 2024 р., у Ватикані оприлюднили програму цієї подорожі.

У четвер, 26 вересня, вранці, літак зі Святішим Отцем на борту відлетить з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно в напрямку міжнародного аеропорту Люксембурга, куди прибуде після двогодинного перельоту й де відбудеться офіційна церемонія привітання. Опісля в палаці Великого Герцога Папа здійснить візит ввічливості та зустрінеться із главою уряду. Завершенням першої частини дня стане зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства в конгрес-центі «Cercle Cité». Ввечері, після зустрічі з католицькою спільнотою в катедральному соборі Пресвятої Богородиці, Святіший Отець від’їде до аеропорту та відлетить до столиці Бельгії, де о 19:10 місцевого часу, (20:10 – київського), приземлиться на аеродромі Мельсбрук, де відбудеться церемонія привітання.

Вранці, 27 вересня, Папа Франциск здійснить візит ввічливості до Короля Бельгії, в резиденції якого відбудеться зустріч з главою уряду та з представниками влади і громадянського суспільства. Після обіду Святіший Отець зустрінеться із університетськими викладачами в католицькому університеті в Левені.

У суботу, 28 вересня, в базиліці Пресвятого Серця в Кукельберґу Папа зустрінеться з єпископами, священниками, дияконами, богопосвяченими особами, семінаристами і душпастирськими співробітниками, а після обіду – зі студентами в актовому залі католицького університету в Лувен-ла-Нев. День завершиться зустріччю з єзуїтами в коледжі Святого Михаїла.

Заключною подією Апостольської подорожі стане Свята Меса на стадіоні «Короля Бодуена» в неділю, 29 вересня, вранці, яка завершиться проказуванням молитви «Ангел Господній», після чого Святіший Отець відʼїде до аеродрому Мельсбрук, де відбудеться церемонія прощання.