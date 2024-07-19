Папа в річницю найбільшого теракту в Аргентині: без справедливості не буде миру

Наголошуючи на важливості відновлення справедливості, Папа Франциск підкреслює, що йдеться не про помсту, а про істину та надолуження, що є підвалинами будування спільного блага.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Невтомно трудитися задля більш братерського світу, в якому справедливість і мир обіймаються, бо без справедливості не буде тривалого й ефективного миру», – такий заклик знаходимо у посланні Папи Франциска, приуроченому до 30-ї річниці теракту проти штаб-квартири «AMIA» (Аргентинсько-ізраїльської асоціації співпраці) в Буенос-Айресі. Тридцять років тому, 18 липня 1994 року, о 9.53 ранку, на автостоянці будівлі, де розташовувався офіс асоціації, вибухнув фургон, начинений тротилом. Будівля обвалилася, в результаті чого 85 людей загинули і понад 300 отримали поранення. Цей драматичний епізод увійшов в історію як найбільший теракт, коли-небудь здійснений в Аргентині.

Горювання та надія

У контексті пропам’ятних заходів Святіший Отець закликає до роздумів і молитви. «Оберімо мовчання», – пише він, але «не як порожнечу, а як відчутну присутність тих, кого вже нема з нами». Бо мовчання, за його словами, є «одночасно горюванням і надією», даючи змогу відчути як «відлуння перерваних життів і тягар відсутності», так і «сили для того, щоб перемагати дійсність зла та стійкість, щоби прямувати далі». Він зазначає, що пам'ять є «нашим провідником» як корисний інструмент не лише для того, щоб пам'ятати минуле, але й для того, щоб «з надією дивитися в майбутнє, в якому такі гідні осуду акти насильства не повторюватимуться».

Основа спільного блага

У цій перспективі непохитним є заклик Папи Франциска не здаватися в пошуках справедливості, що розуміється не як «помста чи відплата, але як правда і надолуження». Будучи важливим елементом для родичів жертв та для «згуртованості національної соціальної структури», справедливість передбачає, по суті, «повагу до кожного людського життя та гідності», і як така, вона «повинна переважати над ненавистю та поділами». «Це основа, на якій можна будувати спільне добро, – підкреслив Папа, – не лише для того, щоб вшанувати тих, кого ми втратили, але й для того, щоб захистити майбутні покоління».