Папа Франциск відвідав літній табір для дітей ватиканських працівників

Як і щороку, простір серед ватиканських мурів наповнився у липні радісними голосами дітей, які беруть участь у літньому таборі. Традиційною вже стала зустріч його учасників з Папою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Вже протягом кількох років територія Ватикану в липні наповняється гамором дітей, які беруть участь у літньому таборі. Це проект Губернаторства Держави-Міста Ватикану, який спрямований на допомогу працівникам Святого Престолу організувати літній відпочинок для їхніх дітей. І разом зі щорічним проведенням табору ще одним звичаєм стала зустріч його учасників, організаторів і волонтерів зі Святішим Отцем.

У четвер, 18 червня 2024 р., Папа Франциск зустрівся у «Домі святої Марти» у Ватикані з благодійниками, які допомогли в організації дитячого відпочину. Опісля в супроводі о. Франко Фонтани, салезіянина, що відповідальний за проведення табору, прибув до спорядженого на території Ватиканських садів невеликого спорткомплексу святого Йосифа, де привітався з аніматорами та поспілкувався з дітьми й підлітками.

Відповідаючи на запитання учасників табору, коментуючи їхні виступи, натхнені дидактичною програмою, здійснюваною під час таборування, Святіший Отець говорив про цінність сім’ї і батьків, про стосунки з дідусями й бабусями, заохотив дбати про мир, що є «найпрекраснішою річчю в житті», а також закликав «у дусі радості» готуватися до Святого Року, що наближається.

Насамкінець, після короткої молитви, діти та підлітки всі разом випустили в повітря кольорові кульки, що розкладаються, виготовлені з натурального каучуку, з написаними на них словами Папи: «Тобі, любий хлопче, тобі, люба дівчинко, кажу: ви дорогоцінні в Божих очах», з побажанням, щоб це послання досягло якомога більшої кількості людей. Зустріч завершилася подякою Святішого Отця дітям за їхню радість, а також усім, хто долучився до здійснення цієї ініціативи.