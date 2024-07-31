Папа відвідав черницю та спільноту артистів цирку неподалік Риму

Святіший Отець відвідав черницю, яка здійснює своє служіння в «Парколідо» – парку з атракціонами та місцями відпочинку, розташованому на березі Тірренського моря, неподалік Риму.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Як повідомляє Ватиканська прес-служба, пополудні в середу, 31 липня 2024 р., Папа Франциск прибув до приморського містечка Остія, що біля Риму, щоб відвідати сестру Женев’єву Жаннінґрос, черницю Спільноти Малих Сестер Ісусових, яка вже багато років здійснює свій апостолят серед відвідувачів Луна-парку в Остії. Серед присутніх були артисти циркових жанрів парку розваг «Парколідо».

Святіший Отець поблагословив статую Богородиці, покровительки мандрівних вистав та цирку, а також привітав присутні сім'ї та дітей.